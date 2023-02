Bia Khalifa a luat o decizie despre relația cu Fulgy! Se întâmplă la scurt timp după ce iubitul ei a sărutat o altă femeie: „Stau sub același acoperiș”

In articol:

Relația dintre Bia Khalifa și Fulgy este una ce ridică multe semne de întrebare în rândul admiratorilor celor doi.

Asta pentru că au evoluat rapid în doi, mutându-se deja împreună, dar și pentru că fiecare a fost văzut în compania altei persoane, gesturile tandre nelipsind dintre ei.

Bia Khalifa a luat o decizie despre relația cu Fulgy [Sursa foto: Instagram]

Bia Khalifa, sigură pe relația cu Fulgy

În timp ce blondina a fost surprinsă sărutându-se cu Sișu, de cealaltă parte, Fulgy s-a dat sigur în vileag. Fiul Clejanilor a publicat recent o fotografie pe rețelele de socializare, în care apare în trandrețuri și sărutând o domnișoară misterioasă.

Ba mai mult decât atât, el a specificat că nu poate sta alături doar de o femeie, în contextul în care lui îi iese orice cucerire.

Astfel că acum, după ce escapadele lor au ajuns să fie publice, Bia Khalifa reacționează și spune care mai este, de fapt, relația dintre ea și Fulgy.

Surprinzător sau nu, conform spuselor sale, totul este numai lapte și miere în cuplul ei, ba chiar, recent și-a sărbătorit soacra, așa cum deja îi spune ea Vioricăi de la Clejani.

Cât despre scăparea în păcat a lui Fulgy, blonda nu are nimic de comentat.

Nu se teme că-l va pierde și nici nu se arată supărată că iubitul a călcat strâmb.

Este sigură pe ea, pe sentimentele ei și ale lui Fulgy și ține să le anunțe încă o dată pe tinerele care-l pândesc pe iubitul ei că ea este singura parteneră oficială din viața acestuia.

Doar cu ea își împarte, patul, masa și casa și doar ea se ridică la nivelul familiei acestuia, fiind și frumoasă, și bogată.

„Nu m-am despărțit de Fulgy nici măcar o clipă, de unde și până unde acest lucru? Eu și acum sunt cu el în mașină! Am văzut ce a postat pe rețelele de socializare iubitul meu, însă vreau să îți zic că eu dorm cu el în pat și stau sub același acoperiș...nu alta. Am văzut filmulețul, asta este, ce vrei să îi fac se mai întâmplă! Fata aia s-a frustrat tare. Ea este o roată de rezervă fără bani. Eu sunt Bia cea blondă și cu bani.

Mi-am dat seama că eu cu Fulgy suntem un cuplu tare invidiat. Ieri (n.r – luni) am fost la „mama soacră” pentru că a fost ziua ei de naștere. Ne înțelegem foarte bine. A fost frumos la aniversarea ei, ne-am distrat, am râs, am glumit. I-am cumpărat un cadou foarte frumos, sper să îi placă. Nu vreau să dezvălui încă ce cadou pentru că aștept o reacție din partea ei, dar pot să zic că este un lucru ce mi l-aș cumpăra și mie, atât”, a declarat Bia Khalifa, conform Click!