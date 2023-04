Bia Khalifa a rămas traumatizată după relația cu Fulgy! Ce o punea să facă în perioada în care au fost împreună?: „Insista să fac acest lucru. O să vorbesc public, cât de curând”

In articol:

Bia Khalifa aduce noi acuzații în scandalul cu Fulgy. Vedeta susține că relația cu fiul Clejanilor a fost una traumatizantă și tot ce își dorește la momentul actual este liniște și pace. Pe de altă parte, tânărul nu renunță la război, adresându-i cuvinte urâte pe rețelele de socialziare.

Bia Khalifa, noi detalii despre relația cu Fulgy

Bia Khalifa a mărturisit că Fulgy devenise destul de invidios pe câștigurile sale financiare din timpul relației, însă ceea ce a umplut paharul au fost ieșirile sale nervoase, întrucât fiul Clejanilor, după cum mărturisește tânăra, este o persoană impulsivă.

În plus, controversata vedetă susține că a fost constrânsă de fostul iubit să facă anumite lucruri pe care nu își dorea neaparat să le facă, cel puțin nu atât de des precum îi cerea el. Mai exact, Fulgy o punea să facă des conținut pentru TikTok, iar ea a trebuit să facă asta la insistențele fostului ei iubit.

„Nu regret nimic din relația cu Fulgy pentru că eu sunt de părere că a fost o lecție pentru mine, o lecție de viață pe care am primit-o. Am avut de învățat anumite lucruri. În relația cu Fulgy eu încercam să îl calmez mereu pentru că el era un băiat foarte crizat. Mă punea să fac TikTok, insista să fac acest lucru și la un moment dat am simțit să fac acest lucru dintr-o obligație.

Citeste si: „Tot nr. 1 sunt peste toți”. Prima reacție a lui Florin Salam, după ce a fost dat afară de la o nuntă, deoarece nu cânta nimic de trei ore- kanald.ro

Citeste si: ”M-am trezit fără mâini și fără picioare”. Povestea tinerei care a fost la un concert de unde a contractat o bacterie mortală- stirileprotv.ro

În relația noastră apăruse și invidiat, încă din prima săptămână, pentru că eu câștigam mai mult ca el, și de aici au început discuțiile aprinse între noi, mesele pe care eu le-am plătit în oraș, la amândoi, din banii mei, și tot așa”, a mărturisit Bia Khalifa, pentru click.ro.

Dani Mocanu a făcut o adevărată avere de pe urma rețelelor de socializare! A recunoscut public cât a câștigat din TikTok până în prezent: „Sunt foarte sincer și transparent”

Fulgy nu renunță la războiul împotriva Biei Khalifa

Bia Khalifa își dorește să se liniștească apele, iar războiul dintre ea și Fulgy să se încheie. Cu toate acestea, fiul Clejanilor nu se lasă ușor și continuă să o denigreze pe tânără, adresându-i cuvinte urâte și înjurături pe rețelele de socializare.

Citeste si: „Are părul brunet și lung, are un bust generos și este înaltă. Copia perfectă a Nicoletei Luciu.” Veste neașteptată în showbiz! Dinu Maxer iubește din nou- kfetele.ro

Citeste si: Sf. Gheorghe 2023. Tradiții și obiceiuri românești- stirilekanald.ro

Citeste si: Viciul de peste 30 de ani la care Camilla Parker nu poate reununța. Regele Charles al III-lea i-a ordonat să caute imediat ajutor specializat- radioimpuls.ro

„Eu am propriul meu Dumnezeu, îmi fac propria mea dreptate. Am întâlnit persoane, până în prezent, pe parcursul carierei mele care au fost contra mea dar nu m-am lăsat. Nu îi declar război lui Fulgy după ce a fost între noi ci doar pace mie în viața mea. Nu ne-am dat niciun mesaj de Paște, el de exemplu de Paște, am văzut că înjura pe toată lumea, până și pe mine, într-un live pe Instagram.

În momentul de față există cineva în viața mea. Eu! Am trecut printr-o perioadă traumatizantă pentru mine, în ultima perioadă. O perioadă ce m-a traumatizat a fost și perioada cât am fost cu Fulgy, o să vorbesc public, cât de curând, despre toate aceste lucruri”, a mai spus Bia Khalifa.

Bia Khalifa [Sursa foto: Instagram]