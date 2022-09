Bia Khalifa a trecut printr-un adevărat calvar când era mică! Tatăl vedetei o obliga să mănânce insecte: „Mă bătea mereu”

In articol:

Aflată în jungla din Dominicană, Bia Khalifa s-a lăsat copleșită și și-a deschis sufletul în fața unei țări întregi.

Vedeta OnlyFans a vorbit despre copilăria ei și despre tatăl său care o punea să facă anumite lucruri total nepotrivite atunci când era mică.

Vedeta a avut parte de o copilărie cu adevărat dramatică. [Sursa foto: Captură foto]

Bia Khalifa a avut o copilărie de coșmar din cauza tatălui ei

Aflată în junglă, în cadrul show-ului TV din Dominicană, Bia Khalifa a vorbit deschis despre copilăria ei și despre modul în care tatăl său se comporta cu ea.

Tânăra spune că părintele ei o brutaliza și o punea să mănânce scame sau insecte. Aceste experiențe neplăcute au traumatizat-o pe vedeta OnlyFans.

„A fost agresiv cu mine și m-a alungat așa, printr-un comportament nu tocmai bun, asta înainte să plec de-acasă. Nu am cum s-o repar. Problema nu este la mine, ci la tatăl meu. Spălam toate vasele, călcam toate rufele pentru toți. Era beat în fiecare zi. Nu știu de ce făcea toate astea! Mă bătea mereu pentru că semăn cu mama, dar rău. Am încercat cât de cât să spun cuiva, dar nu m-a crezut nimeni, pentru că tata mereu a știu să ascundă chestia asta. Mă punea să aleg din grădină, la casa unde stătea în Italia, tot felul de insecte și mă punea să le mănânc. Ne mai punea să luăm scama de jos cu degetul și să o mâncăm… Chestiile astea au rămas o traumă pentru mine”, a declarat vedeta în cadrul emisiunii TV din junglă.

Chiar dacă relația cu tatăl ei a fost foarte dificilă, Bia a încercat să reia legătura cu părintele său, însă fără folos.

Citeste si: Cum arăta Bia Khalifa înainte de operații. ”Am făcut revizie la rinoplastie, adică l-am făcut din nou, pentru că am avut probleme, nu am mai putut să respir și nici nu era simetric.”

„Cu tata am tot încercat să repar relația. Am fost singură să îl caut, m-am dus și la el în Spania… Nu… Nu e de acord cu nimic. Am încercat să vorbesc foarte frumos cu el, să-i zic: ‘Dar nu te gândești câteodată că astea sunt repercusiunile acțiunilor tale? Și că nu sunt ce vrei tu să fiu în viață, pentru că tu m-ai alungat’. A fost agresiv cu mine, m-a alungat printr-un comportament nu tocmai OK. Asta, înainte să plec de acasă”, a mai povestit vedeta.