Bia Khalifa, mărturisire șocantă în emisiunea "În oglindă", moderată de Mihai Ghiță la Kanal D2: "Faci asta sau oricum nu ai scăpare. Eram un copil"

Bia Khalifa, una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut în mediul online, și-a înfruntat fantomele unui trecut cutremurător într-un interviu realizat Mihai Ghiță, în cadrul emisiunii "În oglindă", difuzată la Kanal D2.

Bia Khalifa, pe numele sau real Bianca Emanuela Niculai, își amintește întreaga sa copilărie și adolescență sub semnul violenței din partea tatălui și cu un dor teribil în suflet după mama de care a fost separată când avea 2 ani.

La 15 ani a fugit de acasă, însă sentimentul de libertate a fost unul de scurtă durată. Cu lacrimi în ochi, vedeta a povestit momentele cele mai dificile când ea, adolescentă la acel moment, a ajuns într-un oraș complet necunoscut și a căzut victima unor abuzuri.

"Am ajuns la București, știu că am zis că o să stau două zile, am zis să văd, să mă calmez un pic...Nu știam cum să găsesc cazare...M-am oprit la primul hotel pe care l-am găsit.... În clipa în care am intrat în hotelul respectiv știu că era o masă mai mare, cu mai multe persoane, femei și bărbați. La masă acolo era Florin Salam.... M-a ajutat cu evenimente, am fost dansatoare... Eram minoră, dar în România nu sunt principiile astea, să nu pui o fetiță să danseze cu sânii aproape goi.... Poate acum s-a normalizat puțin... (...) Toți voiau să profite, mai ales la bani... (n.r. unii) își permiteau să încerce mai multe și chestia asta a fost extrem de traumatizantă pentru mine. (...) Faci asta sau oricum nu ai scăpare, pentru că n-ai ce să faci...Eram un copil", a mărturisit Bia Khalifa.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Johnny Depp: Nu mă mai gândesc la Hollywood- stirileprotv.ro

Își amintește că a plecat într-o zi de 13 iulie, cu o valiză de culoare roz pe care o păstrează și astăzi. Și-a tatuat pe un picior gândul, Now or never (n.r. Acum sau niciodată), pe care l-a avut când a ieșit pe ușa casei tatălui său în care cunoscuse doar suferință.

"Pentru mine să fac o alegere a fost ceva wow. Cum m-am simțit atunci nu pot să descriu în cuvinte. Nu o să mai simt niciodată sentimentul ăla...", a adăugat Bia Khalifa.

Astăzi este o femeie care naște controverse, care își poartă părul în jurul fetei pentru a-i acoperi "cicatricile" emoționale, însă copilul interior încă își amintește că atunci când în viața sa era liniște și mama îi era alături avea un vis.

Citeste si: „Acel monstru care mi-a săpat groapa, a căzut chiar el în ea. Din surse am înțeles că el a vrut să îmi ia viața.” Care este motivul adevărat pentru care Daniel Balaciu a atacat-o pe Dana Roba- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO| Așa-numitul „pistolar” din Gorj, cel mai căutat om din România, a fost găsit de Poliție. Bărbatul era dat în urmărire generală: „Uite, la plimbare”- stirilekanald.ro

Citeste si: Amănunte cutremurătoare continuă să iasă la suprafață. Dana Roba, noi detalii din căsnicia cu Daniel Balaciu. Motivul real pentru care make-up artista a fost atacată: "A premeditat totul cu ceva timp înainte"- radioimpuls.ro

"Eu voiam să mă fac arhitect, să am un job mișto. Eram foarte bună la desen, sunt foarte, foarte bună la desen. Asta mi-a plăcut mereu să fac, de când mă știu, de când eram mică"

Nu ratați, în fiecare sâmbătă de la ora 22:30, emisiunea “În oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță, la Kanal D2, pentru a află povești nespuse și dezvăluiri emoționate.