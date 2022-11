Bia Khalifa, mărturisiri fără precedent. Vedeta nu a fost deloc impresionată de foștii ei colegi din Republica Dominicană: „Nu pot să zic că am învățat ceva”

In articol:

Vedeta a ieșit total din zona de confort anul acesta, când a participat la o competiție în inima junglei din Republica Dominicană.

Bia nu a rezistat până la final, însă s-a întors în țară cu câteva experiențe pe care cu siguranță nu le va uita prea curând.

Bia Khalifa, despre foștii colegi: „I-am învățat pe mulți din emisiune câte ceva”

Bia Khalifa a fot una dintre cele mai controversate vedete dintre cele care au luat parte la show-ul din junglă.

Chiar dacă a legat relații de prietenie cu unii dintre colegii ei, se pare că vedeta nu a fost foarte mulțumită de modul în care au decurs lucrurile per total.

„A fost mișto pentru mine, nu știu pentru alții. Am cunoscut oameni mișto. Eu nu am venit nepregătită, neînvățată. Probabil am dezvoltat niște chestii pe care le știam deja. Nu pot să zic că am învățat ceva. Și nici nu am avut de la cine. Se pare că i-am învățat pe mulți din emisiune câte ceva, un pic din toate.Au încercat să mă atace că sunt dezbrăcată, că sunt nu știu cum. Arăt bine! Îmi pare foarte rău că arată… ca naiba toate! Și îmi pare rău pentru ele. Și ele ar vrea să fie că mine, sau, nu știu, poate, unii ca Giani. Și Cristi consider că merita să ajungă în finală. Îmi pare foarte rău că nu a ajuns printre finaliști.”, a povestit vedeta pentru FANATIK.

Bia a mai spus că, după părerea ei, adevărații câștigători sunt ea și Giani pentru că, după părerea vedetei, ei doi sunt cei care au luptat cel mai mult pentru premiu și și-au dorit cel mai tare acest lucru.

„Eu sunt Regina și Giani este Regele. Eu am câștigat emisiunea, cine a luat premiul… Giani merită. Doar eu și Giani meritam (premiul, n. red.). Nu doar că am luptat cel mai mult. Am fost reali, n-am mințit. Aici sunt niște valori normale, iar persoanele care sunt așa sunt invidiate. Cum am fost și eu.”, a mai spus aceasta pentru sursa citată.