Bia Khalifa și Fulgy, față în față la audieri! Polițiștii au emis ordin de protecție pe numele tânărului, după ce fosta lui iubită a depus plângere. Ce acuzații i se aduc

In articol:

Situația dintre Bia Khalifa și Fulgy e departe de a se încheia! Seara trecută, tânăra a mers la Secția 17 de Poliție, cu scopul de a depune plângere împotriva fostului iubit, asta după ce tânărul ar fi amenințat-o și ar fi jignit-o public.

Așadar, după ce Bia Khalifa a cerut ajutorul oamenilor legii în această situație, autoritățile au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele fiului cel mic al Clejanilor, conform unor surse judiciare. De asemenea, de precizat este că, în această seară, ambii au fost chemați la audieri.

Citește și: „O să-ți fac probleme mari” Bia Khalifa, amenințată pe internet, după ce s-a despărțit de Fulgy! Tânăra a făcut plângere la poliție

Bia Khalifa ar fi deja prezentă la secția de poliție, în timp ce Fulgy ar trebui să ajungă din moment în moment, însoțit de un avocat.

Citeste si: „Nu mai ai verigheta?”. Georgiana Lobonț a stârnit neliniștea fanilor, după ultimele sale apariții din mediul online- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Atac armat într-un bar. Zece persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite- stirileprotv.ro

Bia Khalifa a depus plângere, după ce Fulgy ar fi amenințat-o de pe conturi false

Deși după despărțire Bia Khalifa a dorit să încheie orice relație cu Fulgy, blocându-l astfel pe toate rețelele de socializare, acesta ar fi contactat-o, însă, de pe conturi false, amenințând-o în repetate rânduri.

Din cauză că se temea pentru faptul că ceva rău ar fi putut să i se întâmple, tânăra a apelat de la îndată la ajutorul autorităților.

Aceasta nu a dorit să vorbească despre scandalul în care este implicată, în schimb, cea care a făcut o serie de declarații despre această situație a fost chiar sora ei mai mică.

Bia Khalifa îl dă de gol pe Fulgy, la puțin timp de la marea despărțire. Blondina, val de cuvinte dure la adresa fostului iubit: „Dacă el nu are bani, dacă nu își permite”

Citeste si: “Mi se pare cea mai mare greșeală din viața mea.” Pepe, mărturisiri dureroase despre fostul mariaj cu Oana Zăvoranu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 martie 2023. Ce mare sfânt este celebrat marți- stirilekanald.ro

Citeste si: Oana Matache, în vizorul autorităților pentru Protecția Copilului. Răzvan Miheț, tatăl micuților, a luat atitudine, iar sora Deliei este în pericol să rămână fără copii din cauza lui Radu Siffredi- radioimpuls.ro

”Sora mea mai mare nu vrea să vorbească, nu a făcut-o până acum, iar dacă a răspuns la diverse provocări e din cauza faptului că trebuie să se protejeze. Eu nu sunt persoană publică, ea pentru mine e Bia, dar pentru cei de acasă e Bia Khalifa. Simt nevoia să mă exprim față de situație pentru că Fulgy a denigrat-o pe Bia în ultimul hal. Eu am fost cu Bia în Spania la familie, pe 17 februarie a fost ziua tatălui, i-am făcut o surpriză, am stat 4 zile cu familia, iar Fulgy a spus că a mers în Spania să întrețină relații intime pentru un cadou de 30.000 de euro. Când mă refer la denigrare mă refer la faptul că nu e adevărat ce a spus. Nu e prima, nici ultima dată când Bia primește cadouri pe Only Fans, dar platforma asta nu are nicio legătură cu orice acte fizice”, a spus Joanna, sora Biei Khalifa, pentru Spynews.ro.