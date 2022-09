Bia Khalifa, vorbe grele la adresa Marei Bănică! Ce a putut spune despre ea întrece orice imaginație: „Are nevoie de ajutor profesionist urgent”

In articol:

Concurenții din Dominicană trec prin momente grele, asta pentru că trebuie să înfrunte foametea, dar și condițiile de trai. Din acest motiv, tensiunea și panica încep să se instaleze printre concurenți și aceștia nu mai ezită niciun moment să spună lucrurilor pe nume atunci când vine vorba despre ceva sau cineva.

Citeste si: Scandal în emisiunea prezentată de Cabral și Adela Popescu! Bia Khalifa i-a aruncat un pahar cu apă în față lui Ruxi! Ce a scos-o din sărite? „Tăceți!”

Așa s-a întâmplat și în cazul celor doi concurenți, Bia Khalifa și Răzvan Botezatu, care în cadrul unei discuții au adus vorba despre Mara Bănică. Blondina a fost întrebată de către colegul său de emisiune ce părere are despre jurnalistă, iar aceasta nu a ezitat niciun moment să răspundă la întrebare.

„Extraordinar de previzibilă, de ipocrită și de supărată”

Răzvan Botezatu a întrebat-o pe Bia Khalifa cum o descrie pe Mara Bănică, iar tânăra nu s-a dat niciun moment înlături să-și spună impresia sinceră despre colega sa de emisiune.

Citeste si: Cât câștigă lunar un pilot de avion. Salariile variază în funcție de companie- kfetele.ro

Citeste si: Doi americani trăiesc fără mâncare. Nu le-a mai fost foame din 2008! - bzi.ro

Blondina a spus că Mara este destul de previzibilă, dar și ipocrită, adăugând faptul că, are nevoie de specialitate din toate punctele de vedere, printre care și psihologic.

Citeste si: Cum arată Bia Khalifa fără niciun strop de machiaj. „O să fiu într-o zi foarte de plastic și Barbie o să fie foarte geloasă pe mine.”

De asemenea, la rândul său, nici Răzvan Botezatu nu a ezitat să-și spună părerea despre Mara Bănică precizând că, cel mai probabil, aceasta are un plan și pregătește ceva privind parcursul său în competiție, mai ales că este o persoană atentă la detalii.

„Răzvan Botezatu: Cum o descrii tu pe Mara Bănică?

Bia Khalifa: Extraordinar de previzibilă, de ipocrită și de supărată. Ea e tristă. Are nevoie de ajutor din toate punctele de vedere. Are nevoie de ajutor profesionist urgent. Mara vorbește de foame sau vorbește tenia din ea, că nu mai are ce mânca. Ori ea, ori parazitul din ea. Cineva vorbește prost și mult. Are nevoie de un doctor, de un dermatolog, de un dietolog, de un psiholog.

Răzvan Botezatu: La cum o cunosc eu pe Mara, ea bate acum pasul pe loc, pentru că urmează să se schimbe. E ceva, e foarte atentă, mi se pare o vulpiță”, a fost discuția celor doi, în emisiunea din Dominicană.