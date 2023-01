Bia TRS, adolescenta faimoasă de pe TikTok, face dezvăluiri dureroase! Mama ei nu îi acceptă orientarea sexuală și nici nu vrea să mai audă de ea: "Mă are la block peste tot"

In articol:

Bia TRS este o titktokeriță faimoasă, care a câștigat simpatia urmăritorilor prin hazul ei. Are o personalitate jovială și este mereu cu zâmbetul pe buze și glumele la ea. Bia și-a asumat mereu că are o altă orientare sexuală, iar asta i-a adus atât simpatii, cât și antipatii.

Mama Biei TRS nu acceptă orientarea fiicei ei

Are o poveste de viață complicată, pe care nici ea nu a reușit însă să o deslușească.

Bia TRS și-a deschis sufletul la În Oglindă și și-a spus povestea de viață. Odată cu asumarea despre orientarea ei sexuală și-a pierdut mama. A blocat-o peste tot și nu mai vrea să audă de fiica ei, nici măcar să îi ureze la mulți ani de ziua de naștere.

"Mă are la block peste tot. A fost ziua ei în august, în aceeași lună în care e și ziua mea și eu am încercat să dau de ea să îi scriu la mulți ani. Nu am avut cum. Mă are blocată peste tot. De ziua mea la fel, nu m-a sunat nimeni, dar nici nu mă așteptam să mă sune.", a declarat Bia TRS.

Cum a reacționat mama Biei TRS la coming out?

Bia a încercat de mai multe ori să îi spună mamei ei cum este ea de fapt, iar când în sfârșit și-a făcut curaj, s-a stricat totul. TikTokerița a povestit cum a spus totul familiei și cât de gravă a fost reacția mamei. Cu toate acestea, nu este supărată pe mama ei și speră să se împace cândva.

"Am avut două coming out-uri la mama. În primul i-am zis că eu nu sunt așa...în momentul ăla totul s-a întors cu susul în jos. Deci a fost oribil, absolut oribil. A reacționat într-un mare hal. A început să urle, i-a zis tatălui adoptiv care era foarte calm. Cred că mama și-a dat seama dinaintea mea că îmi plac fetele. Chiar cred că și-a dat seama dinainte să îmi dau eu seama. Întrebarea asta eu mi-am pus-o la 11 ani și nu voiam să accept. Am luptat cu chestia asta. Având în vedere că eu m-am descurcat foarte greu cu chestia asta, eu nu m-am supărat pe ea, pentru că femeia evident a trăit alte vremuri, reacționează și ea cum poate.", a mărturisit Bia TRS, la În Oglindă.

