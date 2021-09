Bianca Brad, diagnosticată cu cancer la sân! S-a aflat abia acum: „A fost un șoc mare”

In articol:

Bianca Brad este o celebră actriță din România, pe care viața a pus-o în situații critice de ma multe ori. Vedeta în vârstă de 53 de ani a trecut printr-un moment extrem de dificil în urmă cu 13 ani, când și-a pierdut fiica la naștere. Ea a fost la un pas de a își pune capăt zilelor, însă a reușit să învingă frica și să aibă curaj pentru a trece peste orice dificultate din viață.

În urmă cu 6 ani de zile, viața a pus-o din nou la încercare pe Bianca Brad. Actrița a fost diagnosticată cu cancer la sân, în anul 2015. Ea a ținut această veste ascunsă în tot acest timp, pentru a o proteja pe mama ei.

„În urmă cu șase ani am fost diagnosticată cu cancer la sân, în 2015. A fost un șoc mare. Inițial am vrut să fac tratamentul convențional dar în urmă unei întâmplări, m-am răzgândit și am mers cu medicina alternativă. Șase ani de zile nu am spus nimic pentru că am vrut să o protejez pe mama mea, care a aflat azi, chiar înainte să vin aici, la acest eveniment! Șase ani de zile am fost pe terapii, am trecut prin perfuzii peste perfuzii, milioane de bani, milioane de suplimente, totul făcut în tăcere… am fost singură! De câte ori am crezut că nu mai pot, m-am rugat!”, a povestit Bianca Brad, la un post de televiziune.

Bianca Brad, diagnosticată cu cancer la sân, în urmă cu 6 ani de zile [Sursa foto: Captura Video]

Cum se simte în prezent Bianca Brad?

Actrița a dezvăluit că a trecut printr-o operație pe data de 8 aprilie, iar în prezent se simte foarte bine.

Bianca Brad a mărturisit că nu se teme de recidivarea cancerului, importantă este credința ei în Dumnezeu și că totul va fi bine.

„Am fost operată pe 8 aprilie cu reconstrucție imediată. Acum sunt foarte bine. Nu mă mai interesează ce spune lumea, că o sa revină cancerul. Important e să lași frica în voia lui Dumnezeu. Dacă crezi în Dumnezeu, frica nu are loc. Încercările ne sunt date în viață spre binele nostru. Și eu am fost revoltată. Întâi am zis că mi-a luat fetița. În 2013 am avut alt șoc, de la care mi s-a tras această boală. Dar am reușit s-o înving numai cu ajutorul lui Dumnezeu”, a mai spus Bianca Brad.