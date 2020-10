Bianca Comănici este cea mai apreciată concurentă de la Puterea Dragostei, fiind și câștigătoarea celor două sezone. Bianca este foarte apropiată de urmăritorii ei și stă de vorbă ce ei de fiecare dată când are timp liber. Bianca le spune și despre momentele frumoase din viața ei, dar și despre cele mai puțin frumoase.

Aseară, însă, Bianca Comănici a făcut primele declarații despre planurile de viitor pe care le are. Unul dintre ele era de se înscrie la școala de șoferi. Lucru care s-a și întâmplat deja.

„M-am înscris la școala de șoferi! Mi-am scos cazierul din București, datorită vouă am aflat că cazierul îl pot scoate de oriunde, nu doar din propria mea localitate. A fost ok, doar că din greșeală, în loc de examen auto am scris „permis de conducere”, oricum, nu fost bine. Mi-am plătit prima parte și va trebui să merg în noiembrie. Am orele de condus”, a spus Bianca pe live.

Bianca Comănici abia așteaptă să devină șoferiță! Ce mașină vrea să conducă

Bianca le-a dezvăluit fanilor că este foarte entuziasmată și abia așteaptă momentul în care se va urca la volanul mașinii. Câștigătoarea Puterea Dragostei a spus că nu va sta foarte mult pe gânduri și își va cumpăra mașină imediat ce va lua permisul de conducere.

„Astăzi am zis să învăț un pic, m-am pus cu burta pe carte și am zis să fac teste. Mi-am descărcat o aplicație cu teste pentru examen și am făcut cam vreo 80 și ceva de întrbări, cam așa, 85. Și mi-am stabilit un target, în fiecare zi să nu fac mai puțin de 100 de întrebări, plus că am citit legislația și toate semnele de circulație. Le-am învățat bine.

A doua zi cum mi-am luat permisul mi-am cumpărat și mașina. Îmi doresc super mult o mașină și să mă plimb așa prin București. Aș vrea o mașină care să fie rezistentă la accidente pentru că mi-e frică să nu o stric”, a mai spus Bianca de la Puterea Dragostei.

Bianca a mai spus că a abandonat ideea de a face cursuri de dans, cel puțin pentru moment.