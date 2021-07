Bianca Comănici a izbucnit în lacrimi după ce a pierdut procesul cu Nelson Mondialul: ”Regret ziua în care i-am cunoscut”. Cum s-a ajuns la acest deznodământ

Bianca Comănici [Sursa foto: Captură YouTube] 21:44, iul 6, 2021 Autor: Cristina Ionela

Bianca Comănici trece prin clipe dificile după ce a pierdut procesul împotriva lui Nelson Mondialul. Câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei a hotărât, acum ceva timp, să-l dea în judecată pe tatăl fostului ei iubit, după ce acesta i-a adresat cuvinte dure și multe injurii atât ei, cât și familiei sale, în mediul online.

Bruneta s-a consultat cu un avocat și a mers să-și ceară dreptatea.

Bianca Comănici[Sursa foto: Captură YouTube]

Ei bine, la câteva luni distanță de când a intentat proces civil, Bianca Comănici și-a anunțat susținătorii că a pierdut în fața lui Nelson Mondialul. Prezentatoarea are de plătit o sumă destul de mare, reprezentând cheltuielile de judecată. Bianca este foarte tristă și nu înțelege cum tatăl fostului iubit a reușit să câștige procesul, deși ea a fost cea jignită zile la rând.

” Sunt la fel de șocată ca si voi. Nu m-am simtit prea bine astazi si abia acum am aflat vestea...sunt socata! Sunt socata de ceea ce se intampla in Romania si nu stiu exact cum sa procedez. Adica atata timp am evitat sa apelez la lege pentru ca nu am vrut sa fac rau cuiva si am ajuns unde am ajuns...Decizia este următoarea, o să vă citesc acum, pentru că de dimineață am primit telefon, nu am crezut, am așteptat să vorbesc cu avocatul...asta se întâmplă în România, ești șterfelit! Am fost făcută în fel și chip, zi de zi, ore întregi, pentru că am trimis sute de filmări, ca să ajung în punctul în care eu trebuie să plătesc. Adică este perfect normal să ieși în mediul online și să faci de râs pe oricine vrei, la orice oră, oricând. Încă nu s-a spus motivul..deci vă zic câți bani am dat eu, deci eu am dat mult, destul...Deci domnul Nelson, că-i spun și numele, are două dosare penale, eu am mers pe civil, oameni buni. Eu nu am vrut să fac rău la nimeni. Eu am vrut să merg spre înțelegere. De ce nu se poate face nimic daca eu merg spre intelegere?

Uitați ce scrie: Respinge cererea în judecată formulată de reclamanta Comănici Bianca Maria, în contradictoriu cu pârâții P.N.S și P.N.L, având ca obiect ordonanța președențială. Obligă reclamanta la plata sumei de 4800 de lei, în favoarea pârâților, cu titlu de cheltuieli de judecată, cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare...Deci eu trebuie să plătesc când eu sunt făcută ferfeliță și...e perfect normal, se acceptă”, a transmis Bianca Comănici.

Bianca Comănici[Sursa foto: Captură YouTube]

Bianca Comănici regretă ziua în care i-a cunoscut

Câștigătoarea de la Puterea Dragostei regretă ziua în care fostul iubit și tatăl lui au intrat în viața ei. Vedeta spune că, cel mai probabil, nu va mai continua procesul împotriva lor și că poate în acest fel se vor opri din a o jigni și a mai vorbi despre ea în spațiul public.

” Am înțeles că s-a spus că este normal să vorbești de cineva în mediul online, să-l denigrezi...eu de când am auzit, am început să tremur și nu am cuvinte. Mai bine îi las să câștige că poate așa mă lasă în pace. Regret ziua în care i-am cunoscut. Regret tot”, a mai spus Bianca Comănici.