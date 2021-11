Bianca Comănici, anunț important înainte de procesul cu Livian și Nelson Mondialu: „Nu îmi este teamă”

In articol:

Este o zi plină de emoții pentru Bianca Comănici! Celebra prezentatoare WOWbiz urmează să se întâlnească cu Livian Pop și Nelson Mondialu, în procesul în care bruneta l-a dat în judecată pe tatăl fostului ei iubit. La secțiunea de stories de pe Instagram, fosta concurentă de la Puterea dragostei a postat mai multe fotografii din Cluj Napoca, acolo unde are loc procesul.

Vizita ei a stârnit multe reacții din partea internauților, iar Bianca Comănici a decis să rupă tăcerea.

Vedeta a fost întrebată de ce a continuat cu procesul, în contextul în care are deja un nou iubit. Bianca Comănici a dezvăluit că nu îi este teamă nici de ce urmează, dar nici să se plimbe în oraș. Ea este hotărâtă să se prezinte în fața instanței, după ce a fost dezamăgită de oamenii pe care îi acuză că au jignit-o în mediul online.

„Am fost întrebată „De ce ai ajuns să faci asta dacă pretinzi că ai iubit?” Răspunsul e simplu: Am fost dezamăgită în timp ce eu eram inocentă. Pe înțelesul tuturor, oamenii te tratează cum cred că îi tratezi.

Am fost întrebată și de ce am ales să stau atâtea zile în Cluj. Pentru că nu îmi este teamă. Orașul Cluj aparține cuiva și nu mă pot plimba liniștită în oraș? Am auzit și că cineva tot spune că eu mă plimb prin oraș să mă întâlnesc cu cineva... Ah, nu, Am venit să dorm în cameră!!”, a scris Bianca Comănici, la Instastory.

Citeste si: Răsturnare de situaţie în scandalul morţii lui Petrică Mâţu Stoian. Alte trei persoane au avut probleme după terapia hiperbară- bzi.ro

Bianca Comănici, despre plecarea în Cluj [Sursa foto: Instagram]

EXCLUSIV Bianca Comănici, dezvăluiri despre procesul cu Nelson Mondialu

Bianca Comănici va sta față în față cu Livian și tatăl său, Nelson Mondialu, la proces.

Bruneta i-a dat în judecată atât pe fostul ei iubit, cât și pe tatăl acestuia, pentru mesajele denigratoare pe care le-au transmis la adresa ei în mediul online. După ce a pierdut procesul împotriva lui Livian Pop , câștigătoarea ambelor sezoane Puterea dragostei se judecă cu tatăl acestuia.

Citeste si: Ar da Bianca Comănici o carieră de succes pe dragostea unui bărbat? Tânăra a răspuns fără să stea pe gânduri: "D-aia și risc"

„Sunt pregătită. Sper ca lucrurile să se rezolve și să terminăm. Vreau ca lucrurile să fie clarificate, pentru că în acești aproape 2 ani, în care tatăl lui m-a făcut în toate felurile posibile, imaginea mea a avut

de suferit. Nu le port pică, nu îi urăsc. Las legea să se ocupe de tot și să se facă dreptate. Nu este el în măsură să-mi judece trecutul și mai ales în această manieră agresivă, umilitoare și jignitoare. Din această cauză, eu am pierdut multe colaborări, pentru că mulți oameni au crezut ceea ce ei au spus", a declarat Bianca Comănici pentru WOWbiz.ro.