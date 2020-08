In articol:

Câștigătoarea de la Puterea Dragostei

Bianca Comănici a făcut un nou videoclip pe canalul ei de Youtube, unde răspunde la curiozitățile internauților. Deși frumoasa brunetă a dezvăluit faptul că relația dintre ea și Livian a luat sfârșit, se pare că mai există lucruri pe care nu le-a menționat.

Bianca, noi detalii despre relația cu Livian

În ultimul vlog postat pe canalul personal de Youtube, fosta câștigătoare de la Puterea Dragostei a răspuns la întrebările primite din partea urmăritorilor ei. Întrebată de un fan dacă va rămâne prietenă cu Livian, Bianca a declarat următoarele:

"Sincer, mi-aș dori să rămânem prieteni, pentru că noi am trecut prin foarte multe lucruri grele și mi-a fost aproape în momentele alea, deci clar putem să fim prieteni. Eu i-am spus, dacă are nevoie de mine, oricând poate să mă contacteze și el la fel mi-a spus, oricând ai nevoie de ceva, te pot ajuta. Nu o să fim prieteni la cataramă niciodată, însă am spus, dacă are nevoie de ajutor, o să îl ajut."

Bianca și Livian s-au despărțit

Aseară, fosta concurentă de la Puterea Dragostei a postat un vlog, în care le explică urmăritorilor de ce s-a despărțit de Livian, dar și cum a fost relația lor, de fapt. Bianca a fost la un pas de a izbucni în lacrimi, în momentul în care a vorbit despre fostul ei iubit. Tânăra brunetă spune că alături de el a cunoscut adevărata fericire.

Bianca Comănici și Livian

”Aseară după ce am văzut vlogul lui, am fost supărată, am stat și am plâns o oră încontinuu, însă i-am scris înainte sa adorm..Am avut speranțe că o să fim împreună, el niciodată nu mi-a promis că vom fi împreună. Nu mi-a promis chestii mărețe. Noi am trăit prezentul, chiar eu i-am sugerat asta. Am zis că cel mai bine este să trăiesc prezentul, să nu mă mai gândesc la cai verzi pe pereți, să nu mă mai gândesc la promisiuni deșarte, pentru că unii oameni nu se țin de ele. El nu mi-a promis. El mi-a zis doar c-o să fie bine”, a spus Bianca.