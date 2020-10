Bianca Comănici [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Bianca Comănici este cea mai iubită concurentă a primelor două sezoane Puterea Dragostei, pe care le-a și câștigat. Frumoasa brunetă a recunoscut, de curând, că a cunoscut un nou tânăr, cu care vrea să formeze o echipă în mediul online. Fosta concurentă a emisiunii fenomen de la Kanal D le-a făcut susținătorilor ei câteva dezvăluiri uluitoare despre vloggerul cu care vrea să colaboreze și pe care vrea să-l ajute.

”Astăzi m-am cunoscut cu un băiat, e vlogger. Mă făcea mereu să râd și mă uitam la clipurile lui. I-am dat un mesaj și azi ne-am văzut. O să-l cunoașteți și o să vă placă. Mie îmi place super mult de el. Mie mi se pare frumos. Eu vreau să fie vlogguri pe ambele canale. Și la mine și la el. Nu m-aș afișa cu oricine, abia astăzi l-am cunoscut. Nu este de la emisiune. O să ne mai vedem de câteva ori și dacă totul este bine începem și postăm. Am ieșit în oraș, ne-a văzut o grămadă de lume, nu mă ascund. Nu știu când o să vă fac cunoștință cu el”, a povestit Bianca Comănici, în urmă cu câteva zile, despre noul băiat apărut în viața ei.

Citeste si: FOTO. Cine este tânărul celebru care a apărut în viața Biancăi Comănici. Roberto este un cunoscut fotbalist în străinătate

Citeste si: Ce va zice Andreea Esca acum? Au apărut nişte poze cu Alexia Eram... De la 20 de ani? Foto - evz.ro

Citeste si: Bianca Comănici de la Puterea Dragostei, primele declarații despre noul băiat care a apărut în viața ei: ”El are ceva aparte, este diferit de restul”

Bianca Comănici, noi detalii despre tânărul apărut în viața ei

Câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei a explicat, seara trecută, cum băiatul din viața ei a vizitat-o și a făcut cunoștință și cu Cristian Comănici, fratele ei. Bruneta spune că există foarte mulți oameni răi, plini de invidie, care i-au trimis mesaje vloggerului și l-au informat despre trecutul ei. Pe acesta, însă, a părut că nu-l interesează acest subiect, după cum a spus chiar fosta concurentă de la Puterea Dragostei

”Exista foarte multi oameni rai pe pamantul asta. V-am zis aseara ca a venit baiatul asta la mine acasa. Ne-am cunoscut mai bine, i-am facut cunostinta cu Cristi. Mi-a spus ca s-a gasit cineva, niste oameni rai, sa-i trimita mesaje cu lucrurile pe care le-am facut eu in trecut si i-au zis sa nu se asocieze cu mine pentru ca o sa-i strice imaginea si chestii de genul asta. Eu i-am spus ca este liber sa faca ce vrea. Daca merita sa faca aceasta "echipa" este liber, daca nu...

Oamenii mor de invidie, sunt invidiosi ca eu vreau sa-l ajut pe el. Eu i-am spus lui tot ce am facut din prima zi in care ne-am intalnit. Persoana care i-a trimis toate alea este baiat. Daca el nu vrea sa mai filmam este fix problema lui. El mi-a scris mie ieri, daca vreau sa ne vedem, iar dupa mi-a zis de mesajul pe care l-a primit. Că am făcut lucruri în trecut. Daca nu voia, nu mai venea. Eu nu cred că este influențabil. Sau sper. Momentan nu o să-i dau numele, până nu se hotărăște el. Nu am zis că el a ascultat de alții. El mi-a zis asa: Bianca, am primit un mesaj de la cineva și radea in timp ce spunea. Parea ca nu-l intereseaza”, a povestit Bianca Comănici, pe un live făcut aseară.

Bianca Comănici[Sursa foto: Instagram]

Cine este tânărul misterios din viața Biancăi Comănici

Roberto Hategan este numele tânărului care ar fi apărut în viața câștigătoarei primelor două sezoane Puterea Dragostei, dacă ne luăm după faptul că mai mulți fani au spus că despre el este vorba, iar frumoasa bruneta nu a negat asta. Mai multe indicii arată că el este norocosul care a ieșit cu fosta concurentă în oraș. Bianca Comănici s-a arătat foarte încântată de tânărul de 19 ani, creț, cu ochii verzi. Roberto este născut în Chicago, Illinois, unde a jucat fotbal pentru două echipe. Ulterior, tânărul de 19 ani s-a mutat în Germania, unde a jucat mijlocaș ofensiv la echipa de fotbal Nunberg. (VEZI CONTINUAREA AICI)