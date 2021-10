Bianca Comănici, detalii despre noua ei emisiune! Cine va fi noul ei coleg?

In articol:

Bianca Comănici este pregătită pentru un nou capitol din cariera sa! În urmă cu aproximativ un an de zile, frumoasa brunetă s-a alăturat echipei WOWbiz și a început să prezinte alături de jurnaliștii Cornelia Ionescu și Alex Mihei. Tânăra nu mai este chiar la început de drum, ci a strâns destulă experiență încât să poate fi protagonistă într-o altă emisiune.

Bianca Comănici și Cornelia Ionescu au anunțat recent că nu vor mai prezenta emisiunea WOW Zodiac. Câștigăttoarea primelor două sezoane Puterea dragostei va prezenta în continuare emisiunea „Bărbați vs Femei”, alături de Ștefan Ciuculescu, dar și o nouă emisiune. Vedeta a început să le dea indicii fanilor, după ce i-a întrebat pe Instagram alături de cine cred că va prezenta în noua emisiune.

Bruneta a negat că va prezenta o nouă emisiune de una singură, ci alături de un coleg care ei îi este foarte drag. „Nu, voi avea un coleg care este băiat”, „Nu, nu vom mai prezenta împreună emisiunea despre zodii. Am început să lucrez la o altă emisiune pe care urmează să o vedeți cât mai curând împreună cu un coleg tare drag mie”, a răspuns Bianca Comănici.

Răspunsul dat de Bianca Comănici [Sursa foto: Instagram]

Bianca Comănici și Cornelia Ionescu, în lacrimi la ultima lor emisiune WOW Zodiac

Bianca Comănici și Cornelia Ionescu au dat vestea cu lacrimi în ochi! Îndrăgitele prezentatoarea nu vor mai modera emisiunea WOW Zodiac împreună. Ștafeta va fi preluată de Thalida Trofin, fostă concurentă de la Puterea dragostei, care va prezenta alături de astroloaga Ana Maria Ticea.

„Acesta este doar un pas înainte pentru tine, Bianca. De a face o emisiune singură. Meriți asta după un an în care ai muncit. Dorința mea e să fii mereu așa sus. Consider că acesta este un final de drum pentru emisiunea cu zodii, cu noi aici.

Emisiunea va fi la fel de spectaculoasă. este un final al nostru aici, nu al emisiunii și al faptului de a sta una lngă cealalată. Noi avem atâtea emisiuni, aștept să mă invite și pe mine Bianca la Bărbați vs Femei. Oricum ne veți vedea în această formulă. Și eu am învățat de la Bianca anumite lucruri. Am învățat multe lucruri pe care eu nu le știam. Am găsit în Bianca un om sensibil, foarte loial, care învață foarte repede. Sunt sigură că și show-ul viitor o să aibă succes, dar nu vă spun mai multe. lacrimile acestea sunt pentru că mă atașez foarte mult de oameni”, a fost anunțul făcut de Cornelia Ionescu. Citește mai multe AICI.

Bianca Comănici și Cornelia Ionescu [Sursa foto: Captura Video]