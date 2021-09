Bianca Comănici, dezăluiri fără perdea despre noul bărbat din viața ei: „Îmi oferă și adrenalină, îmi oferă și senzații tari”

In articol:

Bianca Comănici a intrat în emisiunea Puterea Dragostei pentru a-și găsi sufletul pereche. A căștigat primele două sezoane, însă nu a fost prea norocoasă pe plan amoros. A suferit foarte mult de pe urma relațiilor trecute, însă niciodată nu a încetat să spere că-și va găsi alesul.

În urmă cu doar câteva ore, pe contul ei de Youtube, vedeta Kanal D s-a decis să vorbească despre actuala ei relație.

Bianca Comănici radiază de fericire, căci iubește și este iubită. Bruneta s-a destăinuit internauților în cel mai recent vlog și le-a povestit cum o face să se simtă noul ei iubit. Pentru o perioadă, aceasta vrea să țină secret identitatea celui care o face fericită, căci vrea să fie 100% sigură că a făcut alegerea corectă.

„O să dezbatem subiectul care s-a tot discutat, subiectul creat de mine pentru că nu v-am spus niște lucruri, dar nu le-am spus tot din cauza faptului că nici eu nu am fost sigură de unele lucruri. Nu pot să spun nici acum că sunt sută la sută sigură, că niciodată nu ești sută la sută sigură de un om, dar pot să zic că se îndreaptă înspre bine. Subiectul este dacă am sau nu o relație. (…)

Când o să am o relație la modul să știți și voi… Acum pot să spun că da, sunt cu cineva împreună, dar o să țin pentru mine unele lucruri, unele detalii. Adevărul este că nu pot să zic, am o strălucire tocmai pentru că mi-a dat o încredere în mine această persoană și mă face să vreau mai mult de la viață și cred că asta este foarte important. M-a ajutat foarte mult să prind încredere în mine și cred că se vede asta și să mă simt bine în pielea mea. Momentan vreau să mă rezum doar la mine și la cum m-a schimbat pe mine această persoană. Dar, în același timp, nici nu îmi investesc tot timpul către această relație, cam asta este ideea. M-am hotărât ca până în momentul în care nu simt eu niște lucruri să nu le fac”, a declarat Bianca Comănici pe Youtube.

Citeste si: Petrică Cercel se află în stare gravă la spital. Medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire- bzi.ro

Bianca Comănici[Sursa foto: Captură video ]

Bianca Comănici și-a găsit sufletul pereche?!

Vedeta Kanal D spune că la brațul actualului iubit să simte foarte liniștită și protejată. Spre deosebire de ceilalți bărbați din viața ei, acesta este mereu alături de ea și o ajută să evolueze. Bianca Comănici are numai cuvinte de laudă la adresa actualului partener de viață.

Citeste si: Bianca Comănici și-a pus fanii pe jar! Mai este sau nu o femeie singură?! „M-am oprit la cine trebuie”

„Timp de nouă luni de zile chiar nu am vrut să am legătură cu nimeni pentru că nu găseam persoanele alea care să mă ajute să evoluez, dimpotrivă, mă făceau să îmi concentrez atenția prea mult pe ele și nu mai reușeam să mă concentrez pe mine. Dar această persoană m-a făcut să vreau să mă concentrez mai mult pe mine, probabil de asta ați văzut unele schimbări la mine în ultimul timp, pentru că mă ajută să evoluez. Amândoi avem nevoie de timp pentru noi și timp pe care să îl folosim pentru a evolua.

Citeste si: Bianca Comănici se pregătește să devină mămică? Fotografie emoționantă cu bebelușul

Se spune că lângă sufletul pereche nu trebuie să te simți agitat și pe mine persoana asta mă face să mă simt liniștită. Îmi oferă și adrenalină, îmi oferă și senzații tari, dar în același timp cred că este persoana de care am nevoie acum să fiu cum trebuie să fiu, adică concentrată pe lucrurile importante. Ați observat că în ultimul timp am fost mult mai liniștită și mai calmă și mai concentrată pe lucrurile importante. În relațiile anterioare mă concentram foarte mult pe persoana de lângă mine și uitam de mine, dar acum am reușit să le împac pe amândouă și este un plus. Cu această persoană, fără să zic nimic și doar să o privesc, e foarte mișto sentimentul”, a mai continuat vedeta Kanal D.