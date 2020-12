Bianca Comănici, dezvăluiri incredibile în noua ei emisiune: „Andreea Mantea a venit la mine și mi-a spus: Vei fi prezentatoare!”

Bianca Comănici și Alex Mihei au avut marea premieră a emisiunii lor, miercuri, de la ora 18:00. Cei doi au discutat despre diferite subiecte, în spcecial despre noua provocare la care bruneta este supusă. Câștigătoarea ambelor sezoane de la Puterea dragostei apare în fața fanilor săi în rolul de prezentatoare, un pas foarte important pentru fosta concurentă. Așa cum le-au promis fanilor, cei doi moderatori au vorbit despre trenduri, însă și câteva amintiri, pentru a îi putea lăsa pe fani să-i cunoască mai bine.

Bianca Comănici a făcut o dezvăluire pe care nu mulți o știau! Bruneta a recunoscut că a trăit câteva experiențe paranormale, în care crede. Cu această ocazie, fosta concurentă de la Puterea dragostei și-a amintit de un vis pe care l-a avut înainte să afle că va deveni un membru important în acest proiect. Bianca Comănici a visat-o pe Andreea Mantea, care i-a spus că va fi prezentatoare.

„În septembrie am avut un vis. Andreea Mantea a venit la mine și mi-a spus „Vei fi prezentatoare”, in vis. M-am trezit extrem de fericită, dar în același știam că este imposibil. Eu întodeauna am fost modestă, nu m-am văzut niciodată mai sus decât sunt. Îmi știu valorea, știu ceea ce merit. Nu mă gândisem până atunci că vreau să fiu prezentatoare”, a mărturisit Bianca Comănici, în noua ei emisiune.

Bianca Comănici și Alex Mihei, în premiera noii lor emisiuni[Sursa foto: Captură video]

Alex Mihei, dezvăluiri despre noua emisiune cu Bianca Comănici!

Bianca Comănici și Alex Mihei sunt nerăbdători de noul lor proiect. Jurnalistul a dezvăluit ce surprize îi vor aștepta pe fani in noua emisiune.

„Este un proiect în care cred foarte mult. Sunt foarte fericit! Eram fericit din momentul în care am aflat că o să prezint cu Bianca Comănici. Ne-am pus noi la punct niște idei. Nu se știe niciodată ce iese. Va fi ceva pe divertisment. Mai simplu, un jurnalism combinat cu divertisment, să nu fie ceva formal ca la știri. Noi suntem tineri și avem simțul umorului foarte dezvoltat. Între mine și Bianca există o chimie foarte bună. Așa va fi în continuare, este un proiect care deja are succes. A fost făcut tot la cererea publicului. Sunt foarte bucuros și vreau să le mulțumesc din suflet”, a povestit Alex Mihei, în cadrul emisiunii WOWnews. Citește mai multe AICI.