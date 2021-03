Bianca Comănici, dezvăluiri neașteptate despre Jador de la Survivor România: „Cum mă mângâia...”

In articol:

Bianca Comănici și Jador au format o strânsă relație de prietenie în emisiunea Puterea dragostei. Cei doi au colaborat recent împreună și se susțin în tot ceea ce fac. După ce a ajuns în Republica Dominicană, Jador a fost foarte susținut de către fani, cât și cei apropiați. Bianca Comănici este fană înrăită a emisiunii, motiv pentru care s-a bucurat atunci când a auzit ultimele vești.

Jador se întoarce la Survivor România după o perioadă în care a avut nevoie de îngrijiri medicale. El a suferit o accidentare gravă pe traseu, motiv pentru care a trebuit să stea sub observația medicului. Bianca Comănici este foarte entuziasmată pentru întoarcerea Faimosului la Survivor România și să îl vadă din nou pe traseu, motiv pentru care i-a transmis un mesaj de încurajare pe pagina ei de Instagram.

Bruneta a postat o fotografie alături de Jador , în timp ce se aflau în casa Puterea dragostei.este mesajul pe care fosta concurentă de la Puterea dragostei l-a transmis, alături de o fotografie cu Jador, în care îi pune mâna pe obraz.

Mesajul postat de Bianca Comănici pentru Jador, la InstaStory[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Ce malformație secretă și rușinoasă are Andreea Bănică- bzi.ro

Părinții lui Jador, devastați după accidentarea gravă a Faimosului

Romeo și Simona Dumitrache, părinții lui Jador de la Survivor România, au fost devastați atunci când au văzut accidentarea fiului lor la televizor. Cu toate acestea, cei doi susțin că băiatul lor este foarte ambițios și nu se așteaptă să părăsească competiția din Republica Dominicană acum.

Citeste si: Jador, revenire spectaculoasă la Survivor România! Cele două echipe se luptă să câștige meciul de recompensă

„El este un bărbat foarte puternic și rezistent totodată. Eu cred că este o lovitură destul de puternică. În timpul când a intrat pe traseu și am văzut căzătura mi-am dat seama că articulația piciorului nu a îndoit genunchiul, a stat drept și n-am putut să mă uit până la capăt. Mi-a pătruns o săgeată în inimă. Am întors capul, dar am simțit în inimă durerea aceea. Orice părinte cred că ar simți la fel”, a adăugat Romeo Dumitrache, tatăl Faimosului. Citește mai multe AICI.