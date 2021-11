Bianca Comănici, în hohote de plâns! Imagini în premieră din Istanbul, în timpul reținerii de către politiștii de frontieră! EXCLUSIV

In articol:

Bianca Comănici și Cornelia Ionescu și-au pregătit până la ultimul detaliu o vacanță binemeritată în Turcia. Planurile celor două au fost distruse în momentul în care au ajuns pe Aeroportul din Turcia. În perioada în care era concurentă în casa Puterea dragostei, brunetei i-a expirat viza și a primit o interdicție de a mai intra pe teritoriul Turciei.

Prezentatoarea emisiunii „Bărbați vs Femei” a crezut că această interdicție durează un an de zile, însă lucrurile stăteau diferit. În realitate, Bianca Comănici nu poate călători în Turcia pentru o perioadă de doi ani de zile, informație pe care a aflat-o abia după ce a aterizat în Istanbul. Autoritățile au procedat conform regulilor, motiv pentru care vedeta a fost nevoită să fie reținută până la plecarea înapoi în România.

Bianca Comănici are interdicție în Turcia timp de doi ani de zile [Sursa foto: Captura Video]

WOWbiz.ro vă prezintă în exclusivitate un videoclip cu Bianca Comănici, după ce a fost preluată de polițiștii de frontieră. Prezentatoarea a avut parte de un șoc în urma celor întâmplate, motiv pentru care a izbucnit în lacrimi. Cu machiajul întins pe față și dezamăgită că vacanța ei s-a terminat mai repede decât și-ar fi putut imagina, Bianca Comănici s-a filmat în timp ce aștepta să fie anunțată că se poate întoarce în România.

„Am cred că trei ore de când sunt aici, în Aeroportul din Istanbul. Mare problemă, nu știu ce s-a întâmplat. Am primit o interdicție mai lungă decât știam. Am plâns până acum. Mă simt foarte rău. N-am cuvinte să exprim starea pe care o am. Trebuie să aștept până diseară la ora 8, când voi avea biletul de întoarcere. Până atunci trebuie să stau într-o cameră și să aștept până vine avionul. Nu mă așteptam să fiu în situația asta. E traumatizant. Nu pot să îmi revin, nici măcar acum. Nu am internet, am avut internt doar o oră. Nu mai pot lua legătura cu nimeni. Nu am roamingul activat. Îmi e foarte frig. Nu pot să îmi revin. Nu știu ce să fac, nu am ce să fac. Este ora 3 jumate acum și sunt de la ora 12 jumătate”, a declarat Bianca Comănici, pentru WOWbiz.ro.

Bianca Comănici a făcut primele declarații pentru WOWbiz.ro, după ce s-a confruntat cu probleme pe Aeroportul din Turcia. Jurnalista Cornelia Ionescu a rămas fără colega și prietena ei în vacanța pe care au planificat-o împreună.

„Ne-am trezi de dimineață foarte încântate de ceea ce urma să se întâmple. Peripeția a început de când noi aveam de luat două bagaje, unul de mână și unul de cală, și nu am știut că îl pot lua și pe cel de cală. Ajungând în Istanbul, după Security, Cornelia a fost chiar în fața mea. Cornelia a trecut, eu am rămas, mi s-a scanat pașaportul de multe ori, nu a mers și mi s-a spus că va veni Poliția de Frontieră.