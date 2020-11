Bianca Comănici l-a făcut praf pe Livian de la Puterea Dragostei. Bruneta nu vrea să mai audă de el: ”Greață, ăsta este sentimentul. Nu-mi trebuie așa bărbat”

Bianca Comănici [Sursa foto: Captură YouTube]

In articol:

Bianca Comănici i-a spus ADIO definitiv fostului ei iubit, Livian. Bruneta a încheiat orice discuție cu și despre băiatul lui Nelson Mondialul. Câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei a făcut câteva dezvăluiri bombă despre fostul ei iubit, spunând că nu mai există nicio urmă de împăcare între cei doi.

Citeste si: Bianca Comănici și-a încheiat socotelile cu Livian de la Puterea Dragostei: ”A venit cineva care mi-a arătat că putea fi mai bine de atât”

Citeste si: Bianca Comănici, un nou atac la adresa lui Livian! Ce decizie a luat bruneta: „Cu cât mă ignori mai mult...”

Cea mai iubită concurentă a primelor două sezoane ale emisiunii fenomen de la Kanal D spune că trecutul este trecut și că îi spune ”La revedere”. Ba mai mult decât atât, tânăra din Tecuci explică faptul că a mers la Cluj, doar pentru o demonstrație, fiind o șansă pe care ea i-a oferit-o lui Livian.

„Să fiu sinceră cu voi, și faptul că m-am dus unde m-am dus a fost o demonstrație a mea, o șansă pe care i-am oferit-o. Trecutul este trecut, la revedere. Simt eu că sunt atât de mulți bărbați minunați care pot să mă iubească, să mă răsfețe și să îmi ofere ce îmi doresc eu, iar el nu mi-ar fi oferit asta”, a explicat Bianca Comănici.

Citeste si: Breaking News. Durere fără margini: Meghan Markle, victima unui avort spontan! - evz.ro

Citeste si: Virus rar, descoperit în Bolivia. Provoacă febră hemoragică și se transmite de la om la om - bzi.ro

Bianca Comănici, săgeți la adresa lui Livian de la Puterea Dragostei

După toate vorbele dure aruncate de băiatul lui Nelson Mondialul în mediul online, frumoasa brunetă scoate la iveală lucruri nemaiștiute despre relația dintre ei. Bianca spune că singurul sentiment care a rămas este greața.

„Greața se vede”, i-a scris un fan în comentarii.

„Da, greață! Exact asta este sentimentul. Și nu este de acum, am câteva zile de când sunt așa. Vreau să fie ultima dată când vorbesc despre asta și sper să nu mai fie numele lui Livian în alte comentarii pentru că nu mai vreau să îmi amintesc. Să stea cu cine vrea, mie nu îmi trebuie așa bărbat. Nu îl iubesc, l-am iubit, a fost ce a fost. Dacă îmi amintesc de el, îmi amintesc cu greață. Mă gândeam că o să se ajungă la sentimentul ăsta. Pe mine nu mă interesează dacă mă iubește, mă interesează faptele”, a mai spus bruneta.

Livian de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Totodată, Bianca Comănici spune că relația lor nu a fost mereu frumoasă, și că au existat și foarte multe lucruri urâte. De altfel, bruneta spune că ea nu-l mai iubește pe Livian și că nu avea de ce să se întoarcă într-o relație în care nu se simțea împlinită.

”M-am suparat cand a spus că din martie nu a mai simțit nimic față de mine, deși noi ne intalneam și el imi spunea că mă iubește. Odată ce m-a rănit, nu mai există. Este prima dată când vorbesc atât de mult despre el, dar o să vorbesc pentru că nu mai există respect, nu mai există nimic. Nu vreau să spun mai multe pentru că nu vreau să îi fac rău, știți și voi toți care este adevărul. M-am săturat, mi-a ajuns până în gât să mai suport niște chestii. Eu am dat ce am putut și în cea mai proastă postură în care am fost pusă, eu am acceptat, am spus adio, tot eu am incercat, asta acum 4-5 zile. Da, a fost o relație, dar nu o relație în care am fost extrem de fericită. Au fost multe momente frumoase, dar și multe momente urâte. Din partea mea nu mai există iubire, deloc. Nu aveam de ce să mă mai întorc într-o relație în care nu eram împăcată cu mine”, a mai adăugat fosta concurentă de la Puterea Dragostei.

Bianca Comănici [Sursa foto: Instagram]

Livian de la Puterea Dragostei ar fi chemat-o la Cluj

Bianca Comănici a atins și alt subiect sensibil, fiind întrebată de susținătorii ei despre cine a făcut primul pas, în urma căruia ea a mers la Cluj, zilele trecute.

”Cine a făcut primul pas de ai mers la Cluj?”, este întrebarea adresată de un fan, în comentarii.

”Am zis cine a făcut primul pas, el a făcut primul pas și gata! Nu avea cum să vină din partea mea primul pas, pentru că el a intrat într-o relație. De ce să mă mai cauți? Ce mai vrei de la mine? Lasă-mă în pace. Nu mă interesează să vorbesc despre ce s-a întâmplat, pentru că ar însemna să spun niste chestii pe care noi le-am vorbit”, a conchis Bianca Comănici.