Bianca Comănici, mărturisiri dureroase despre fosta relație: ”Aș fi renunțat la tot ce am pentru el”. De la un buchet de flori au ajuns în tribunal: ”A fost confidentul meu”

Bianca Comănici, câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei, a fost prezentă în emisiunea ”În Oglindă” prezentată de Mihai Ghiță, unde a făcut dezvăluiri dureroase despre fosta ei relație cu Livian, câștigătorul celui de-al doilea sezon al competiției fenomen de la Kanal D.

Bruneta a povestit că s-a gândit, la un moment dat, că nu a fost iubire tot ce a simțit pentru el, însă și-a schimbat total părerea când s-a gândit la lucrurile frumoase, care s-au petrecut între ei doi.

” Uneori am impresia că m-a iubit, uneori am impresia că nu m-a iubit si...m-ar face foarte tare sa sufar, sa stiu ca nu m-a iubit. Am stat zi de zi cu un om, am impartit si bune si rele, si lacrimi si zambete. Nu cred ca n-a existat nimic si nu cred ca a fost cusuta cu ata alba pentru ca multe lucruri se intamplau si din cauza mea. Eu de multe ori fortam anumite chestii, cum s-a intamplat acum cateva luni, in noiembrie, in momentul in care el m-a cautat pe mine, dupa ce el s-a despartit de mine.. Am incercat din nou sa-i arat ca-l iubesc si ca vreau sa ne impacam, desi era intr-o relatie cu altcineva. La momentul respectiv am considerat ca trebuie sa ma duc sa vorbesc cu el fata-n fata, la Cluj. M-am dus, fara sa stie absolut nimeni. M-am dus in Cluj sa ma intalnesc cu el, pentru ca stiam ca fata-n fata nu avea cum sa ma minta. Atunci a refuzat sa se vada cu mine si atunci am considerat ca este momentul sa trec mai departe.

Eu cred ca am iubit cu toata fiinta mea, pentru ca eu in momentul de fata nu-l urasc. Nu-mi este nici indiferent dar nici nu-l urasc. Eu il am in minte asa cum l-am cunoscut. Un om minunat, pentru mine a fost cel mai bun lucru care a putut sa mi se intample. Datorita lui sunt 30% din ceea ce sunt astazi. M-am gandit la un moment dat ca n-a fost iubire, dar a fost”, a dezvăluit Bianca Comănici, despre relația ei cu Livian.

Bianca Comănici a ținut să-i transmită și un mesaj fostului ei partener, în cazul în care acesta vede emisiunea moderată de Mihai Ghiță, susținând faptul că relația lor s-a încheiat brusc și că nu au mai avut timp să discute problemele care-și făcuseră apariția în povestea lor de dragoste.

” I-as spune ca-mi pare rau pentru fiecare moment in care nu am stiut sa-l apreciez, cand a fost langa mine. L-as lua in brate pentru fiecare zi in care n-am putut sa-l iau, cand l-am pus la pamant, pentru ca multe lucruri s-au intamplat si din cauza mea, si de asta ma simt vinovata cu unele lucruri pentru ca el acum este la pamant. Oamenii nu vor sa-l mai vada, nu vor sa-l mai auda”, a fost mesajul brunetei pentru fostul iubit.

De la un buchet de trandafiri au ajuns sa se judece in tribunal

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a mărturisit că Livian a cucerit-o cu un buchet de flori, un gest simplu, dar care pe ea a impresionat-o cu adevărat. Totuși, de la gestul tandru s-a ajuns la proces. Bianca Comănici a dezvăluit faptul că l-a dat în judecată pe Livian, pentru cuvintele dure pe care acesta le-a spus despre ea în mediul online și pe tatăl acestuia pentru daune morale, în urma tuturor injuriilor și pentru că i-a stricat imaginea.

” Noi acum suntem intr-un proces. Din prea multa dragoste s-a ajuns aici. Eu nu am acceptat anumite lucruri, nu am acceptat ca s-a terminat intre noi doi si am insistat pana s-a stricat tot. Cred ca din vina mea, cu toate ca lumea spune ca nu e asa. Eu stiu ca e din vina mea. Nu puteam sa-l uit, plangeam in fiecare zi, nu ma mai simteam fericita, eram dependenta sa vorbesc cu el. As fi renuntat la tot ce am pentru el. Cred ca nu ar fi facut acelasi lucru”, a mai spus Bianca.

”Intr-un fel el a inceput sa vorbeasca pe Youtube despre mine, sa spuna lucruri precum ca-l inselam, cand noi eram non stop impreuna. Ca am fost cu X cu Y, fel si fel de acuzatii, care pe mine ma deranjau. Am fost la un avocat, primul proces l-am pierdut. Din cauza faptului ca am vrut sa se termine repede si am mers pe cale civila. Nu mi-am dorit sa mi dea nimic, ci doar sa nu mai vorbeasca despre mine. Si am mai deschis un proces pentru daune morale, dar pentru tatal lui. Eu am facut-o pentru a ma apara. A fost confidentul meu, i-am spus lucruri si despre mine, despre familia mea. L-am oprit, dar procesul l-am pierdut. Al doilea proces, daune morale, pentru ca mie mi-a stricat imaginea”, a conchis prezentatoarea.