Bianca Comănici este cea mai iubită concurentă de la Puterea Dragostei, dovadă fiind și cele două premii pe care le-a câștigat în ambele sezoane. Bianca a avut o poveste de dragoste cu năbădăi alături de Livian, iar într-un final au decis că este cazul să pună punct relației lor.

Bianca Comănici vorbește des cu fanii din online. Ce le-a spus aseară

Bianca Comănici a făcut aseară un live pe Youtube și le-a spus fanilor ei din online ce planuri de viitor are, cum s-a simțit după despărțirea de Livian și multe altele.

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei le-a răspuns întrebărilor fanilor și chiar le-a explicat la un moment dat de ce nu este o fire cheluitoare. Subiectul a fost adus în discuție după ce, la un moment dat, cineva declarase că Bianca se va îmbrăca numai în haine de firmă după câștigarea Marelui Premiu Puterea Dragostei. Ei bine, Bianca a explicat că nu „haina îl face pe om” și nu era adepta hainelor scumpe. Ba mai mult, ea chiar a recunoscut că este o persoană zgârcită.

„Eu sunt zgârcită. Sunt foarte zgârcită. Poate de asta am și ajuns în punctul în care sunt acum. Așa m-a conceput pe mine familia mea. Așa este și tata, mama nu este așa, dar depinde foarte mult de persoanele pe care le am lângă mine. Spre exemplu, mamei i-aș dărui totul. Tot ce am acum. Aș renunța la tot pentru ea”, a spus Bianca Comănici pe Live.

Bianca Comănici, zgârcită și în relațiile amoroase

Bianca a mai declarat că nu este zgârcită doar cu lucrurile materiale, ci este așa și în privința sentimentelor.

„În schimb, într-o relație nu. Eu niciodată nu o să ofer totul. Nici când o să mă căsătoresc, dacă e să mă asculte viitorul meu soț, să știe că niciodată nu o să ofer totul. Poate doar copilului meu. Până la urmă, snt o femeie independentă, fiecare oferă cât vrea.

Îmi place din suflet să fac cadouri, deci nu vă gândiți că sunt zgârcită la modul ăla. Însă le ofer persoanelor care chiar merită”, a mai spus Bianca, aseară pe live.