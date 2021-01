Bianca Comănici, revedere plină de emoții! Aștepta de mult să se întâmple asta!: „Distanța nu separă oamenii...”

ian 28, 2021 Autor: Amalia Florea

Bianca Comănici rămâne cea mai iubită concurentă de la Puterea dragostei. Sezonul 3 al emisiunii prezentate de Cristina Mihaela Dorobanțu este în plină desfășurare, iar fanii și-ar dori ca bruneta să revină în casă, ea fiind extrem de votată în ambele sezoane precedente.

Bianca Comănici, anunț emoționant pe rețelele de socializare!

Acum, fosta concurentă se poate declara împlinită. După ce a câștigat 2 sezoane Puterea dragostei , aceasta a dat lovitura și pe plan profesional. Bianca prezintă două emisiuni online la Kanal D, iar fanii o urmăresc în număr mare. Cu toate că încă nu și-a găsit iubirea, tânăra e convinsă că acest lucru se va întâmpla curând.

Până atunci se bucură de familie și prieteni și încearcă să fie tot mai prezentă în mediul online, acolo unde își ține la curent urmăritorii cu activitățile ei zilnice. De curând, aceasta a postat pe Instagram un anunț care i-a făcut imediat pe fani să reacționeze.

Mai exact, Bianca Comănici a vorbit despre o revedere emoționantă care urmează să aibă loc sâmbătă.

„Sâmbătă urmează o revedere de senzație pentru mine”,a scris Bianc Comănici alături de o descriere la fel de interesantă: „Distanța nu separă oamenii, tăcerea, da”.

Bianca Comănici, revedere de senzație[Sursa foto: Instagram]

Cu toate că lumea s-a grăbit să ghicească despre ce e vorba, puțini au fost cei care au nimerit cu exactitate ce urmează să se întâmple în viața Biancăi la sfârșit de săptămână.

Se pare că Bianca va merge acasă, la familia ei, pentru a-și aniversa fratele, iar această reuniune de familie o face să simtă emoții greu de descris în cuvinte, mai ales că nu merge foarte des acasă.

Se pare că Bianca va merge acasă, la familia ei, pentru a-și aniversa fratele, iar această reuniune de familie o face să simtă emoții greu de descris în cuvinte, mai ales că nu merge foarte des acasă.

Ce declara Bianca Comănici despre familia ei!

"Parintii mei au ambii facultate. Tata a fost profesor de matematica acum multi ani. In prezent, ai mei au un magazin mixt si un bar. Mama mea se ocupa de magazin si este contabila, femeie de serviciu, vanzatoare, tot, este ea si atat acolo.

Tatal meu lucreaza la bar, nu lucreaza si la magazin. Ai mei au si animale, na, cum este la tata. Ei din asta se intretin. Cum am si trei frati, eu am preferat sa vin singura sa nu mai depind de ei.

E un zvon ca mama mea a facut infarct si ca nu mai manaca de nu stiu cate zile. Foarte urat, foarte, foarte urat! Mama nu a avut niciun infarct si niciun soc. Mama mea stia totul despre mine. M-am enervat ca se vorbeste despre parintii mei si se inventeaza lucruri.

Tatal meu mai consuma alcool din cand in cand, dar nu este alcoolic. Noi, ca familie suntem respectati in sat, zic eu. Ai mei au fost comercianti de multi, multi ani. Eu sunt foarte mandra de parintii mei, iar ei sunt la randul lor mandri de mine. Desigur ca am mai multe de facut, dar nu e timpul pierdut.

Eu nu ma asteptam sa se ajunga aici. Vreau sa pot sa ii fac si mai mandri pe parintii mei de mine."