Bianca Comănici s-a apucat de școala de șoferi! Cum a decurs prima oră de condus a brunetei: „Sunt cam vitezomană”

Bianca Comănici a început orele de condus! Câștigătoarea primelor două sezoane d ela Puterea dragostei este foarte entuziasmată și a început să se pregătească intens pentru a putea lua carnetul cât mai repede. Bruneta a mers, recent, la prima ei oră de condus, iar momentul a fost filmat.

Imediat după ce a plecat prima dată de pe loc, vedeta s-a speriat pentru că a pornit foarte repede., a glumit bruneta.

La finalul ședinței, instructorul auto a lăudat-o pe Bianca Comănici și i-a transmis că are tot ce trebuie, tot ce trebuie să facă de acum încolo este să își perfecționeze condusul. „Se descurcă foarte bine pentru prima oară la volan. Are ce îi trebuie, trebuie doar lucrat”,a declarat instructorul auto, la finalul ședinței.

Invitată în platoul Teo Show, Bianca Comănici a mărturisit că prima ei ședință a avut loc pe șoseaua Mihai Bravu, o zonă foarte aglomerată din Capitală.„Am condus pentru prima dată chiar pe Mihai Bravu, o șosea foarte aglomerată. Domnul instructor mi-a spus să mă laud cu asta”,a mărturisit Bianca Comănici.

Cum s-a descurcat Bianca Comănici la prima ei oră de condus [Sursa foto: Captură KANAL D]

Bianca Comănici, hotărâtă să ia carnetul! „A doua zi cum mi-am luat permisul mi-am cumpărat și mașina”

Bianca Comănici de la Puterea dragostei și-a anunțat fanii că s-a înscris la școala de șoferi,

în luna octombrie a anului trecut. Bruneta a mărturisit că imediat ce va lua carnetul, urmează să își cumpere și o mașină. (

„Astăzi am zis să învăț un pic, m-am pus cu burta pe carte și am zis să fac teste. Mi-am descărcat o aplicație cu teste pentru examen și am făcut cam vreo 80 și ceva de întrbări, cam așa, 85. Și mi-am stabilit un target, în fiecare zi să nu fac mai puțin de 100 de întrebări, plus că am citit legislația și toate semnele de circulație. Le-am învățat bine. A doua zi cum mi-am luat permisul mi-am cumpărat și mașina. Îmi doresc super mult o mașină și să mă plimb așa prin București. Aș vrea o mașină care să fie rezistentă la accidente pentru că mi-e frică să nu o stric”, a mai spus Bianca de la Puterea Dragostei, în urmă cu câteva luni.