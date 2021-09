Bianca Comănici se pregătește să devină mămică? Fotografie emoționantă cu bebelușul

In articol:

Bianca Comănici este câștigătoarea primelor două sezoane Puterea dragostei și cea mai îndrăgită concurentă care a intrat în casă. După încheierea emisiunii, bruneta a intrat în familia Kanal D și se descurcă de minune în postul de prezentatoare tv. Vedeta a participat recent la un eveniment important din cadrul familiei sale.

Ea a fost la un botez, unde fanii au lăudat-o pentru apariția fabuloasă pe care a avut-o. Îmbrăcată într-o rochie neagră și strălucitoare, fosta concurentă de la Puterea dragostei s-a pozat alături de cel mic.

Nu este o noutate pentru fanii brunetei faptul că ea își dorește să își întemeieze o familie și să fie o mămică tânără. Ipostaza i-a pus pe gânduri pe fani, care speră să o vadă cât mai repede în postura de mămică. Mama Biancăi Comănici s-a fotografiat, la rândul ei, cu cel mic, semn că d-abia așteaptă momentul în care va deveni bunică.

Bianca Comănici, ipostază emoționantă cu un bebeluș

Bianca Comănici, despre relația pe care o are cu părinții ei

Bianca Comănici stă departe de părinții ei, care se află în Tecuci. Atunci când are o pauză de la filmări, fosta concurentă de la Puterea dragostei se întoarce la casa părintească. În cadrul emisiunii „În Oglindă, vedeta a povestit despre relația pe care o are cu părinții ei.

„Parintii mei se numesc Rodica si Sandel. Sunt putin mai in varsta, cu toate ca multa lume spune ca nu sunt in varsta..eu consider ca sunt putin mai in varsta, pentru ca ei inca au mentalitatea aia din trecut si n-au acceptat anumite lucruri.

N-au acceptat ca eu sa apar la televizor. Eu nici astazi nu realizez cum am avut curajul, pentru ca eu cand m am inscris, parintii mei nu au stiut. Eu i-am sunat in momentul in care eu trecusem deja castingul si le-am spus ca ma duc la emisiunea, singura problema este ca este in Turcia. Ei m-au susținut, ei m-au lasat dintotdeauna sa fac eu ce consider eu ca e bine.

Tata a fost putin mai strict cu mine. Din tot ce mi-a spus tata, am facut tot contra, ca intr-un final, sa ajung astazi sa spun ca tata a avut dreptate. Sunt o fire incapatanata si vreau sa demonstrez ca eu pot sa fac lucruri”, a spus Bianca Comănici, despre părinții ei.