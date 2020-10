Bianca Comănici și Bogdan Mocanu s-au reîntâlnit în platoul WOWbiz, la Totul despre Puterea dragostei by Cornelia Ionescu. Ce doi câștigători ai sezonului 1 al emisiunii au vorbit despre relația dintre ei și au dezvăluit ce părere au avut unul despre celălalt în perioada în care se aflau în casa Puterea dragostei.

Bianca Comănici a recunoscut că l-a plăcut pe Bogdan Mocanu. Ce a spus despre Jador?

Ba mai mult, Bianca a recunoscut că i-a plăcut de Bogdan într-o perioadă, dar a ținut să specifice că asta s-a întâmplat cu mult timp înainte să apară Livian în peisaj. În discuție a fost băgat și Jador, despre care se știe că a simpatizat-o pe Bianca când a intrat în casă, ba chiar a încercat să o cucerească. Cu toate astea, bruneta recunoaște că nu s-a gândit niciodată la el ca la un potențial iubit.

„La început nu îmi plăcea, apoi a început să îmi placă de el pentru că era caterincă. La Jador nu m-am gândit niciodată cum ar fi să fie iubitul meu și nici în momentul de față. Daca aș putea să dau timpul înapoi, nu aș fi cu Jador. De Bogdan mi-a plăcut. E din trecut, nici nu era Livian în peisaj atunci”, a spus Bianca, în exclusivitate, în platoul WOWbiz. (Bianca Comănici dă din casă! Motivul pentru care nu se teme de Livian de la Puterea Dragostei: "Nu are cu ce să mă șantajeze. Daca are, am și eu despre el")

„Eu îmi deschisesem un hotel în inimă și aveam foarte multe camere. Hotel m-a atras din punct de vedere psihic, pentru că o parte din mine este sapiosexuală. Eu cu Bianca de sincronizam foarte bine din punctul ăsta de vedere, nu trebuia să vorbim mult ca să înțelegem lucruri pe care ar fi durat mult să le explici.

Aveam o conexiune psihică, când spuneam un cuvânt și se înțelegeau o mie. Cu Bianca mă înțelegeam din priviri. În emisiune nu era ok să vorbești, să spui prea multe chestii. Și să ai pe cineva cu care să poți să comunici, să ai o comunicare complexă, era ceva rar și era o prietenie.

(...) Eu mă bucur că, după atâta timp, încă suntem aici și ne respectăm și vorbim frumos și, după emisiunea asta, chiar s-au legat niște prietenii care o să rămână, sunt sigur. Pe Bianca am simțit-o mereu ca fiind un fel de soră pe care nu am avut-o și am ereu să îi cer un sfat și ea mie. Dacă putem să ne ajutăm mereu, o facem cu drag. Bianca m-a ajutat să iau o decizie foarte importantă din viața mea, nu a făcut intenționat, dar indirect și o apreciez mult pentru asta”, a spus, la rândul lui, Bogdan Mocanu.

Bianca: Idee era că în sezonul întâi simțeam că e supărat (n.r - din cauza Roxanei) și nu știam ce să îi zic și încercam să îl încurajez. Odată eram în grădină și voiam să îi spun ceva și nu știam cum. Și i-am scris pe o carte, dar să nu se vadă la cameră. I-am scris că o femeie ușoară e o femeie ușoară până moare.

Bogdan: Da. Stii cum a fost? Zici că mi-a scris Dumnezeu.

Bianca: Nu știam cum să îi spune pentru că erau microfoane. Și voiam să îi spun că nu ai cum să schimbi o femeie de genul ăsta, alea sun așa până mor, aia e, așa s-au născut ele.

Bogdan: Aveam impresia despre mine că știu să învăț din greșeli, dar eu greșesc de vreo trei ori până să învăț.

Bogdan Mocanu, despre începutul relației cu Andra Volos: „Nu trebuia să vorbim și...”

Bogdan Mocanu a vorbit și despre Andra, femeia de care s-a despărțit recent și cu care a avut o poveste de dragoste cât se poate de frumoasă.

„Și cu Andra mă înțelegeam din priviri, dacă e să dezgrop morții. Și cu Andra aveam o astfel de conexiune, nu trebuia să vorbim și se înțelegea. Sau poate așa credeam eu, că ne înțelegeam, dar ea de fapt înțelegea altceva și eram eu prost și credeam că mă înțelege. (…)

Uneri îmi place de o fată și nu îmi place cum arată, dar stau cu ea pentru că îmi place ce are în cap. Doar că nu știu cum le aleg doar pe astea care îmi place cum arată, dar nu îmi place ce au în cap. Mă îndrăgostesc de astea care arată bine și eu, de fapt, nu am o conexiune cu ele. (…) Nu există fata perfectă, toate sunt niste bagaboante pe interes, false!

Doamne ferește, nu bat aptopo la Andra, de data asta chiar nu, dar în general da. Dar toate sunt după bani, după faimă, după followers și fiecare are un interes mai ascuns sau mai puțin ascuns. Cum să îmi mai pun eu baza în ele, când de fiecare dată când am încredere zece la sută se demonstrează că probabil sunt cel mai idiot bărbat de pe pământ?! Roxana, cum a fost, cum n-a fost, a fost pe față.

Ea dacă simțea să vorbească cu unul, se ducea și vorbea. Prefer una care mă trădează ca Roxana, ca așa a simțit. Nu cum fac altele care vorbesc pe la spate, pe care trebuie să mai și depui efort să le prinzi. Unde le găsesc?! Daor nu la bibliotecă! Boul de Bogdan… cică agață fete”, a mai mărturisit Bogdan Mocanu la Totul despre Puterea dragostei.