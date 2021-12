Bianca Comănici și Ricardo, împăcarea anului! Cei doi au ajuns la sentimente mai bune, după scandalul de la Puterea dragostei: „Ne-am împăcat de ziua fratelui meu”

In articol:

Bianca Comănici și Ricardo Filip au fost doi dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Puterea dragostei, iar pentru o perioadă cei doi s-au înțeles foarte bine în cadrul show-ului.

Ei bine, totul până la un punct. Un scandal monstru a izbucnit între aceștia, iar dubla câștigătoare a emisiunii matrimoniale de pe Kanal D susține că de vină este numai fosta iubită a tânărului, Raluca, care ar fi aprins fitilul.

Totuși, după o bună bucată de timp, iată că cei doi au ajuns la sentimente mai bune și în urmă cu câteva luni s-au împăcat, iar acum sunt, din nou, prieteni. Bianca Comănici și Ricardo Filip au făcut anunțul în urmă cu puțin timp, în cadrul emisiunii online de pe WOWbiz.ro „Bărbați vs. Femei”.

Bianca: Noi, oficial, ne-am impacat pe 30 septembrie, de ziua fratelui meu. Pentru ca tu atunci ti-ai asumat ca mi-ai gresit si ti-ai cerut scuze.

Ricardo: A fost foarte urat din partea mea. Eram si mai mic.

Bianca: Cearta care a pus capac pentru mine, persoanal, a fost cand ne-am distrat intr-o seara, castigasem premiul si am zis sa fac eu cinste. Eram cu Ricardo, cu Alex Zanoaga, Roxana, Simina si o fată, Mary. Asta era grupul nostru. Ne-am dus sa cumparam bere, le-am luat, ne-am dus in casa, am baut, ne-am distrat, apoi fiecare in camera lui. Raluca a inceput, daca nu era ea, nu ne certam.

Ea voia sa doarma unde dormeam eu, in patul matrimonial, dar eu eram deja acolo si dormeam. Ei (Raluca și Ricardo) voiau sa doarma in patul ala. Dar in patul ala erameu si dormeam mai putin imbracata. Eu n-am stiu ca va intra Ricardo in camera in momentul ala. Raluca tot a insistat, gelozia trebuia sa fie de la ea. Ricardo bause, eu bausem si ea trebuia sa fie matura, ca era si mai mare decat noi.Eu aveam 19 ani si tu 21, eram micuta. La urmatoarea cearta dintre noi doua, Ricardo a aminit de acea faza si am ajuns eu sa ma cert cu el. M-am ridicat si am luat scaunul, m-au tinut baietii si nu am putut, dar am dat cu picioarele. Nu stiu daca as fi aruncat cu scaunul. Eu nu am putut sa trec peste raca dintre noi doi. Eu nu puteam sa uit si dupa el s-a certat cu ea in casa.

Ricardo: Ea e si foarte atenta la detalii. Bianca e ca viespea, stie unde sa atace si are si o tinere de minte incredibila. Stie detalii de care eu nu-mi mai aduc aminte. Ea si-a adus aminte cu exactitate si de la ce ne-am certat.

Ricardo Filip, pus „față în față” cu fostele de la Puterea dragostei

Fostul concurent a fost pus într-o situație delicată în care a fost nevoit să aducă trecutul îm prim-plan și să vorbească despre cele trei femei cu care a format un cuplu în cadrul emisiunii.

Citeste si: Fuego a confirmat, în sfârșit! Artistul s-a săturat să tot ocolească răspunsul: "E adevărat 100%...- bzi.ro

„Lumea o stie (n.r. despre Raluca), este prima mea iubita din emisiune. Am fost 6 luni cu ea. Ne-am certat foarte rau la final, neintelegeri, ne-am despartit, am crezut ca s-a impacat cu fostul, acum cred ca am cam exagerat, mi-am cerut si scuze, mi-a parut rau. Nu-mi pare rau de multe chestii in viata, dar ca am vb de ea urat imi pare rau.

Eram prost si ne-am invatat din greseli nici dupa. Ea este Manuela si am vorbit urat de ea in emisiune. A durat putin, a fost o semi-relatie. Eu pana ma acomodez cu o persoana nu ma arunc. Era prea mahalagioaica, se certa cot la cot cu mine si ma enerva. Nu-mi plac astfel de femei. Prima stia sa ma linistească, ea ma enerva mai rau”, a spus în exclusivitate Ricardo pentru WOWbiz.ro.

Andreea Ardelean a fost ultima tânără cu care acesta a format un cuplu la Puterea dragostei, iar lucrurile între cei doi nu s-au terminat foarte bine. Fără a da vreun nume, tânărul a spus în ce relații a rămas cu fostele lui.

„Pot sa spun altceva, nu spun pe care am iubit-o. Cu una as ramane prieten toata viata, cu una nu vreau sa mai vorbesc niciodata si cu a treia poate in viata asta o sa mai exista o impacare. Dar nu vreau sa spun cu care”, a mai adăugat Ricardo.

Dar recunoaște un lucru: fiecare fată în parte a avut farmecul ei. Bianca Comănici și Ștefan Ciuculescu i-au dat o provocare inedită lui Ricardo, aceea de a forma femeia perfectă luând calități de la toate cele trei foste iubite.

„Femeia perfecta nu cred ca exista. Iubita ta e perfecta mereu pentru tine. De la Raluca as lua hazul si corpul, de la Manuela as lua ochii, faptul că ma placea foarte mult, era devodata si de la Andreea blandetea si chipul”, a spus fostul concurent de la Puterea dragostei.

Ricardo, adevărul despre relația cu Roxana Buzoiu. Ce a fost, de fapt, între cei doi

Colegii de emisiune, dar și telespectatorii au sesizat niște apropieri suspecte între cei doi pe vremea când se aflau la Puterea dragostei. totuși Ricardo spune că nu se pune problema de altceva mai multe decât o simplă prietenie, căci spune că Roxana avea cam acelai caracter cu al lui, iar lucrurile nu ar fi mers.

Citeste si: Simina Loica a vorbit despre despărțirea de tatăl copilului! Mai este sau nu cu Alex Zănoagă? „Am trecut peste...”

„N-am fost cu ea, n-am avut nicio treaba. Eram noi doi nebuni asa, am iesit o data in afara si ne-am plimbat. Ne-am facut niste poze. Dar n-a fost nimic mai mult. Roxana e prea nebuna, ma inteleg foarte bine cu ea, are relatie acum, nu o vad ca fiind iubita mea, e prea nebunatica. Si eu sunt nebunatic, mai e si ea nabunatica, ajungem la balamuc”, a explicat acesta pentru WOWbiz.ro

Citeste si: Alexandra de la Puterea Dragostei nu știe dacă mai este împreună cu Codruț! Gestul controversat făcut de blondină

În prezent, Ricardo Filip formează un cuplu de circa două luni cu Andreea, o tânără pe care a cunoscut-o pe internet și cu care are o relație extrem de frumoasă, după cum chiar el a mărturisit. Nu a vrut să dea prea multe detalii despre noua sa parteneră de viață, dar mărturisește că este fericit și liniștit, semn că noua iubită îl împlinește!

Distribuie pe: