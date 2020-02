Puterea dragostei" />

Denis Petcu sare în apărarea Biancă de la Puterea dragostei și îl acuză pe Livian că nu este alături de fosta lui iubită.

¨Primul pas greșit făcut de Livian a fost că s-a lăsat îmbrățișat de fete, el a zis că a vrut să o facă geloasă pe Bianca. A doua greșeală a fost că a flirtat cu Daiana. Ea venit la el, dar el nu a schițat nimic. Nu a avut remușcări, deși Bianca îl privea. El a spus că vrea să cunoască alte femei, i-a zis și ei că poate să cunoască.

Mă așteptam ca el să o susțină mai mult, el zice că o susține pe Bianca, însă nu face asta. După șase luni de relație, au trecut 3 zile de la despărțire și îți faci relație.", a spus Denis Petcu.

Manelistul Denis Petcu reacționează după ce Livian și-a anunțat plecarea din casă: „El nu mai vrea să fie asociat cu imaginea pe care o are Bianca. A fost un chin să stea cu ea”

Manelistul Denis Petcu a luat foc când a auzit că Livian vrea să plece din casa Puterea Dragostei și a făcut mai multe afirmații răutăcioase la adresa lui.

Manelistul Denis Petcu reacționează după ce Livian și-a anunțat plecarea din casă și spune că scopul lui nu a fost să își găsească marea iubire, ci să devină faimos pe rețelele de socializare.

Manelistul Denis Petcu reacționează după ce Livian și-a anunțat plecarea din casă: „El nu mai vrea să fie asociat cu imaginea pe care o are Bianca. A fost un chin să stea cu ea”

Livian a făcut aseară anunțul plecării din casă și le-a spus fanilor că nu mai vrea să fie votat. Vlogul concurentului de la Puterea Dragostei a stârnit un val de controverse, iar printre cei indignați se află și Denis Petcu. Manelistul este de părere că Livian nu a avut o abordare corectă în videoclipul postat pe Youtube și a spus totul mult prea „pe față”.

„Vlogurile aduc bani și aduc bani foarte mulți, nu doi-trei lei. Și normal, el fiind obișnuit ca Nelson Mondialu să facă aceeași treabă... Deci scopul lui în emisiune a fpst ca să devină cunoscut, ca să-și atragă cât mai mulți urmăritori să poată trăi de acum în colo și pe Bianca a lăsat-o fix cum a găsit-o. Deci omul a jucat bine rău de tot. Și-a făcut perfect treaba, eu am rămas șocat. Ori nu știe ce vorbește și ce scoate pe gură, ori pur și simplu nu îi pasă de oamenii care îl susțin. Am văzut destui oameni care s-au întors împotriva lui de când i-au văzut adevărata față. El nu mai vrea să fie asociat cu imaginea pe care o are Bianca. E mulțumit cu ce a câștigat până acum și de acum în colo vrea să își vadă de treaba lui.”, a spus manelistul Denis Petcu, în vlogul lui.

Citeste si: Bianca de la ”Puterea Dragostei”, decizii dure după apariția filmulețelor deocheate! ”E clar, nu mai are nicio altă variantă”

Citeste si: Deea de la Puterea Dragostei, iubita lui Ricardo, și-a pus dinți de 10.000 de euro!

Citeste si: Bianca de la Puterea Dragostei, mărturisire sinceră despre perioada de videochat: "Îmi este mie greață de mine, nu sunt mândră."

În plus, Denis Petcu a precizat că era unul dintre susținătorii lui Livian, însă de când a postat ultimele vloguri și-a schimbat total părerea despre el.

„Nu-mi vine să cred că a avut atâta curaj să spună pe față. Să auzi din gura lui, mai ales în momentele astea? El știa situația cu Bianca. El e un bandit, e mic copil pe lângă tac'su pentru că tac'su spune lucrurile pe față. El tace și le face, Pentru el a fost un chin să stea cu Bianca. Omul ăsta e viclean rău.”, a mai spus Denis Petcu în vlogul său.