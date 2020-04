In articol:

Înainte de a ajunge la Puterea dragostei, Bianca a locuit în Constanța, unde a lucrat ca și chelneriță la terasele de la mare. Se pare că în acea perioadă, Bianca a rămas fără buletin, și cum pentru plecarea în Turcia avea nevoie de pașaport, tânăra nu și-a făcut altul. A dezvăluit acest lucru, recent, când a vorbit despre întoarcerea sa în țară. Bianca a povestit că a rămas fără buletin. ”Eu nu am buletin. L-am pierdut demult. Cred că în Constanța”, a mărturisit recent Bianca.

După despărțirea de Livian și scandalurile de la Puterea dragostei, Bianca spune tot mai des că ar vrea să se întoarcă acasă, să plece din emisiune.

De altfel, într-o discuție cu fetele de la Puterea dragostei, la un moment dat chiar a povestit că după ce pleacă de la Puterea dragostei nu știe pe ce drum să o apuce.

Bianca de la Puterea Dragostei a vorbit despre viitorul ei fără Livian

În emisiunea Puterea dragostei de joi, 2 aprilie, Bianca le-a povestit fetelor gândurile sale triste despre viitorul fără Livian.

”Mă gândesc la viitor. Eu înainte să vin la emisiune, stăteam în Constanța. Mi-am lăsat chiria acolo când am plecat. Ai mei sunt la țară. Eu nu vreau să mă întorc acasă la mama. Trebuie să mă duc undeva. Să-mi aleg un drum. E diferit dacă mă duc la Cluj sau la București.

Am stat aici atâta timp, acum știu că trebuie să o apuc pe un drum și nu pot. Se termină mâine emisiunea , eu ce fac? Toată lumea are unde să se ducă. Mă duc la mama o săptămână, două... Dar pe urmă ce fac? Trebuie să-mi fac rostul meu. Nu mai pot să mă duc la fratele meu că are și el casa lui, treburile lui”, a povestit Bianca tristă.

Bianca de la Puterea Dragostei se mută în București?

Înainte de relația cu Livian, Bianca își făcuse planurile pentru momentul în care va ieși din emisiune. Ea își propusese să se mute în București, să-și cheltuiască banii strânși în emisiune perfecționându-se în arta machiajului și să-și facă propriul vlog despre make-up.