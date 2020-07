In articol:

Bianca de la Puterea dragostei a făcut un nou vlog pe canalul de YouTube și a ținut să lămurească odată pentru totdeauna situația șederii ei în București. Mulți au criticat-o aspru după ce s-a întors în România, pentru că nu merge să își vadă părinții, pe care nu i-a văzut de mai bine de un an de zile. Se pare că fosta iubită a lui Livian are un motiv bine întemeiat pentru care a rămas atâtea zile în Capitală. L-a spus chiar ea în vlog.

Bianca de la Puterea dragostei, declarație ȘOC! De ce nu merge, de fapt, să își vadă părinții? „Nu am o casă...”

„Am văzut că este o întrebare destul de comună și destul de mulți oameni răutăcioși care mă blamează, mă judecă pentru faptul că încă sunt în București, pentru că nu mi-am văzut părinții de un an de zile și eu încă stau la Mary, mă distrez și așa mai departe.

Aș vrea să fac bilanțul zilelor lși să vă spun că nu am fost la distracție. Iar încă un lucru pe care aș vrea să vi-l spun este acela că eu am obraz. Nu știu dacă știți unii dintre voi ce este acesta, dar eu știu. Înainte să vin î București am vorbit cu mai multe persoane care mă puteau găzdui, dar am rămas la Mary. Nu vreau să fiu o povară pentru nimeni.

Recunosc că oarecum am vrut să testez și prietenia mea cu Mary. Dar lăsând lucrurile astea la o parte, haideți să privim partea cea mai importantă. Vreau să vă explic problema, dar sper ca toată lumea să aibă capacitatea să o înțeleagă.

Mă simt oarecum vinovată pentru ceea ce fac, pentru faptul că încă sunt în București, dar există un motiv foarte solid. Nu am o casă..Am după mine opt bagaje, dar am început să sortez haine să le vând. Am rămas cu 2 bagaje. Îmi doream ca înainte să merg la părinți, să îmi las bagajele acasă, pentru că le ocupă foarte mult spațiu acolo”, a spus Bianca Comănici pe vlog.