Bianca a vorbit despre relația cu Livian

Bianca de la Puterea dragostei a făcut noi declarații șocante despre relația cu Livian. Cei doi s-au despărțit în urmă cu câteva luni, dar tânăra continuă să spere la o împăcare, deși lumea nu le mai dă nicio șansă. Cu toate că Livian susține sus și tare că povestea lor de iubire nu mai poate continua, Bianca este convinsă că acesta doar o testează, așa cum a susținut în cel mai recent vlog de pe canalul de YouTube.

Motivul pentru care Livian ar fi încheia relația cu Bianca ar fi fost implicarea familiei bărbatului, care l-ar fi influențat pe acesta, cel puțin asta susținea concurentul în momentul în care a decis să se despartă de iubita lui. Bianca a vorbit și despre asta în vlog și a spus că Livian nu s-ar lăsa influențat de părinții lui, ci asta vrea să afișeze. Mai mult decât atât, tânăra din Tecuci este hotărâtă să lupte pentru inima lui Livian.

Sunt foarte mulți susținători care nu mă mai susțin, din pricina a ceea ce fac eu pentru Livian, dar mi se pare puțin exagerat. Dacă m-ați susținut în momentele în care îmi plăcea de X, Y, Z, cu care nu am avut o relație, de ce nu mă susțineți acum, când am nouă luni, aproape zece, de când vorbesc cu el. Vă spun drept, este chiar cea mai lungă relație a mea și care consider că merită. Livian cred că mă testează. Asta este părerea voastră, că nu mă vrea. Eu nu sunt de aceeași părere cu voi.

Livian nu este influențat de părinții lui. Livian nu se lasă influențat de nimeni, pentru că el până nu vede cu ochii lui, el nu crede. Voi îl vedeți pe Livian într-un fel, pentru că asta vrea el să afișeze, dar Livian e mult mai inteligent. Nu are importanță dacă se vede că mă milogesc. Eu știu cel mai bine. Important este să nu simtă el asta. Sunt foarte curioasă dacă Livian nu va mai avea nimic cu mine în afara emisiunii. Dacă aș începe să vorbesc despre el, probabil multe dintre voi s-ar îndrăgosti”, a spus Bianca Comănici.