Bianca, mărturisirea care îl va șoca pe Livian! De câteva luni bune, Livian și Bianca de la Puterea Dragostei s-au despărțit, în ciuda faptului că, luni bune, au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din emisiune. În timp însă, au mai existat apropieri, iar fanii lor chiar cred că o împăcare între ei nu ar fi imposibilă, mai ales, acum, că se apropie finala sezonului 2.

Livian și-a motivat decizia de a se despărți de Bianca, spunând că totul are legătură cu familia lui și nicidecum cu criticile că pe el l-ar interesa partea financiară mai mult decât iubirea.

"Foarte mulți ați zis că eu și Bianca rămân în emisiune pentru bani. Chiar și eu am zis asta la un moment dat, doar ca să vă închid gura. Dar în adâncul sufletului meu, încă din septembrie, am zis așa: eu în clipa în care mă hotărăsc să părăsesc emisiunea împreună cu Bianca, ies cu ea. Ei bine, afară...știți că tata e împotriva relației. Nu e foarte important, dar contează și asta.

Eu am gândit așa: Dacă vreau să am ceva cu Bianca e împotriva părinților mei. Și am zis să iau perioada asta în care am petrecut-o în casă ca o perioadă de probă pentru Bianca”, se destăinuia Livian, care, apoi, de-a lungul vremii, nu avea însă să de dezlipească de fosta lui iubită.

Bianca a vorbit despre ce își dorește să facă la ieșirea din casa Puterea dragostei. ”Dacă noi doi vom locui împreună”

Bianca, mărturisirea care îl va șoca pe Livian! Cu toate acestea, frumoasa femeie nu se dă bătută, și încă speră că poate întoarce situația, să fie una favorabilă pentru ea. Bianca speră să plece din emisiune de mână cu Livian și, dacă s-ar putea, să locuiască și împreună. Este optimistă, dar, în suflet, are și temeri, chiar majore. În premieră pentru WOWbiz.ro, ea avea să fie sinceră și să spună ce simte cu adevărat. ”Asta este teama mea, atunci când ajung în țară. Pot să stau o săptămâna-două, dar mai mult nu aș rezista fără el, și aș face tot posibilul să fiu cât mai aproape de Livian. Eu mi-am propus ceva... dacă nu o să concretizăm ceva în casă, am să forțez un pic lucrurile! O să vreau să îi arăt cum sunt eu afară, fiindcă știu că sunt așa cum își dorește el! Totdeauna, mi-am dat seama că sunt genul acela de femeie pe care îl vrea el, dar trebuie să fie sigur de asta. Și dacă noi doi vom locui împreună, Livian o să vadă cum sunt eu că persoană, și o să mă iubească mai mult. Cu siguranță, o să aibă încredere în mine. Noi suntem un tot!”, a declarat Bianca pentru WOWbiz.ro!

Bianca, mărturisirea care îl va șoca pe Livian! Ce a deranjat-o în casa Puterea dragostei în ultima vreme

Bianca, mărturisirea care îl va șoca pe Livian! Pe de altă parte însă, există lucruri în casa Puterea dragostei care o deranjează. Apropierea bărbatului de Ramona, de pildă, i-a dat, o vreme, mari dureri de cap și a făcut ca îndoiala să încolțească în sufletul ei.”În principiu, eu aș ierta un act de infidelitate, aș ierta, dar nu în fața mea. Nu…nu pot să fiu tratată chiar așa. Nu pot să văd în fața mea cum îți petreci timpul cu altă femeie. Înțeleg că se întâmplă o dată, te duci cu băieții, din distracție, din nevoie, înțeleg lucrul acesta, că bărbații se duc și din nevoie cu alte persoane, dar să nu se afle nimic…Aceasta este părerea mea și modul meu de a vedea lucrurile. ȘI DA, m-a deranjat apropierea de Ramona, mai ales că s-a produs și în fața mea. Îmi face mult rău... chiar în perioada aceea, când ei vorbeau, aveam foarte multe coșmaruri, aveam momente când mă trezeam noaptea transpirată și adormeam foarte greu. Adică…îmi făceam foarte mult rău indus…Direct, încercam să nu mă intereseze, dar subconștientul meu funcționa și era lovit, era rănit. Mi-a fost greu, dar, acum, după câteva filmări, un pic s-au mai liniștit lucrurile, sunt și eu mai liniștită, am preferat să nu văd, să nu mă mai uit. Asta e, am încercat să trec peste”, a declarat Bianca Comănici pentru WOWbiz.ro