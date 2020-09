Livian de la Puterea Dragostei și noua lui iubită, Florentina Nicoleta

Bianca de la Puterea Dragostei suferă cumplit după ce l-a văzut pe Livian în brațele altei femei. Tânărul a anunțat recent că este într-o relația cu Florentina Nicoleta, iar vestea a pica ca un trăsnet asupra fostei lui iubite, dar și asupra fanilor, care încă sperau la o împăcare între cei doi câștigători ai sezonului 2 din show-ul de la Kanal D.

Bianca de la Puterea Dragostei încă îl iubește pe Livian

Deși a fost foarte dezamăgită să îl vadă pe Livian alături de o altă femeie la scurt timp după despățirea lor, Bianca de la Puterea Dragostei a recunoscut că încă are sentimente puternice pentru el. Invitată la emisiunea „Totul despre Puterea Dragostei, în platoul WOWbiz.ro, ea a mărturisit că nu poate încă să treacă peste ce s-a întâmplat.

„Bine ca a avut el tăria să puna punct, eu nu aș fi avut. El e în inima, îl iubesc si o recunosc, în caz că se uită, trebuie să știe. A pierdut un om care chiar îl iubea și l-ar fi acceptat în viața lui fără nimic, aș fi fost mulțumită să nu știe nimeni de noi și să renunț la tot ce am pentru el, dacă și el ar fi renunțat la tot pentru mine.

Eu am ramas în casa Puterea Dragostei pentru că nu mi-aș fi dorit să îi tai aripile, mi-am dorit să îl ridic și să rămân acolo pentru el doar ca să îl pun pe el într-o lumină bună. Mi-aș fi dorit ca el să câștige, ceea ce s-a și întamplat. Prin noiembrie noi vorbisem sa plecăm și cineva ne-a sfatuit să rămânem. Eu l-am vazut pe el și am spus să rămânem, m-am sacrificat pentru el. Am aflat și eu recent că el nu a mai simțit nimic pentru mine din martie”, a declarat Bianca de la Puterea Dragostei.

Bianca de la Puterea Dragostei, în lacrimi în studioul WOWbiz.ro

Extrem de supărată, la doar câteva ore după ce a văzut imaginile cu Livian sărutând-o pe noua lui iubită, fosta concurentă de la Puterea Dragostei a mărturisit că nu se aștepta ca el să apară atât de repede lângă altcineva.

„Eu știindu-l pe el unde este acum, mă gândesc ca nu mai poate fi nimic între noi doi și… eu și acum am setimente pentru el extrem de mari, îl ador (aici aproape plange bianca) și îl iubesc. Cu tot ce a facut el acum, m-a dezamagit, dar nu pot să uit tot ce a fost în trecut, nu pot să șterg trecutul”, a mai spus Bianca de la Puterea Dragostei despre Livian.