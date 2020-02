Bianca de la Puterea Dragostei și Livian s-au despărțit.

Livian a anunțat recent că el și Bianca de la Puterea Dragostei s-au desprțăit, deși erau unul dintre cele mai frumoase cupluri din emisiune. La scurt timp după ce el a dat vestea care i-a întristat pe fani, fosta lui iubită a avut și ea o reacție.

„Dacă nu lupți pentru ceea ce vrei, nu plânge pentru ceea ce ai pierdut!”, este mesajul pe care Bianca de la Puterea Dragostei l-a publicat pe pagina ei de Instagram.

Livian a anunțat că s-a despărțit de Bianca de la Puterea Dragostei

"Foarte mulți ați zis că eu și Bianca rămân în emisiune pentru bani. Chiar și eu am zis asta la un moment dat, doar ca să vă închid gura. Dar în adâncul sufletului meu, încă din septembrie, am zis așa: Eu în clipa în care mă hotărăsc să părăsesc emisiunea împreună cu Bianca, ies cu ea. Ei bine, afară...știți că tata e împotriva relației. Nu e foarte important, dar contează și asta.

Eu am gândit așa: Dacă vreau să am ceva cu Bianca e împotriva părinților mei. Și am zis să iau perioada asta în care am petrecut-o în casă ca o perioadă de probă pentru Bianca. Și în acest timp o cunosc pe ea, mă conving de ea, de ceea ce e între mine și ea. Așa ajungi să te cunoști cu o persoană și mai ales să te cunoști cu tine.

Am ajuns să mă cunosc atât de bine, de parcă aș fi stat la pușcărie eu cu mine 5 ani.

Nu o să șterg pozele cu ea, video-urile cu ea. Dacă ne despărțim pe neînțelegere nu o să vorbesc urât cu ea. Pot să știu cele mai rele despre Bianca, nu vorbesc. Nici ea de mine. Fiindcă există iubire.", a spus Livian.

Ușor evaziv la început, Livian a recunoscut spre final că, într-adevăr, el și Bianca au decis să se separe.

Am fost foarte supărat, o să vedeți săptămâna viitoare. Tot ce am avut în mine am dat afară, lacrimi. Nu știu ce-o să fie", a anunțat Livian într-un live.