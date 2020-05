In articol:

Concurenta castigatoare a primului sezon al emisiunii Puterea dragostei a povestit prin ce emotii a trecut cand a dat nas in nas cu un politist cand era la cumparaturi. Bianca a fost nevoita sa gaseasca rapid o solutie de a scapa de probleme, mai ales ca pasaportul ei este expirat.

Bianca de la Puterea dragostei a dat nas in nas cu un politist cand a iesit la cumparaturi in Istanbul

Intr-un vlog postat de Bianca Comanici pe canalul ei de Youtube, a marturisit cum ea si fetele din emisiune l-au pacalit pe politistul care a insistat sa le legitimeze, mergand dupa ele de la benzinarie la hotelul unde sunt cazate.

"Aseara, v-am spus ca am facut galagie, pentru ca voiam sa mergem la magazin sa ne cumparam cateva chestii, pentru ca duminica este carantina si nu poti sa iesi afara. Nu cumparasem absolut nimic, nu aveam provizii, nu aveam nimic. Am zis sa mergem la cea mai apropiata benzinarie, desi nu era ok acolo, urmatoarea era mult mai ok pentru ca avea mai multe produse, dar oricum era nervos soferul si am zis ok, hai sa stam aici.

Eram in masina cu Ella, Ligi si Pirui. Cum eram in magazin acolo, a venit politistul. Cand eram eu la casa sa platesc, m-am intors cu spatele si l-am vazut pe domnul politist. (...). Lasasem geanta la hotel pentru ca am zis ca stam 5 minute, nu dureaza mult. S-a uitat la mine, eu m-am uitat la el, era impunator si imbracat in civil. Le-am zis fetelor ca eu cred ca trebuie sa dam pasapoartele, fiindca el avea o legitimatie, a deschis si am vazut: Police.

Mi s-au inmuiat picioarele, cand le-am zis fetelor, eram toate agitate, nu mai stiam ce sa facem. Ce am facut? Am intrat in masina, a vorbit cu soferul si apoi a venit la noi. Am avut direct contact vizual, ma uitam direct in ochii lui. I-am spus ca ne-am uitat gentile, ca pasapoartele sunt acasa. A inchis masina si am zis ca plecam, ca mergem dupa pasapoarte. Politistul a venit in spatele nostru cu masina. M-au luat toate transpiratiile.

"M-au luat toate transpiratiile. Pasaportul meu e expirat"

Bianca de la Puterea dragostei s-a tot gandit cum sa faca pentru a nu intra in belele. Pasaportul ei a expirat. Din fericire, Daiana i-a sarit in ajutor.

Tot drumul am stat si m-am gandit ce facem. Ele au zis ca stam in carantina, ca stam toate 4, ca ne ia, ca ne duce, nu aveam nici masca, nimic.

Cand am ajuns la receptie, Berna si Ramona erau la receptie, numai Daiana era sus in camera. Am stat si m-am gandit ca nu pot sa ii arat pasaportul meu, pentru ca este expirat. Pot pleca din Turcia in Romania. (...). Mi-au zis fetele sa nu coboare decat Ella cu toate pasapoartele fetelor. M-am dus la Daiana si i-am cerut pasaportul ei si ea bineinteles ca mi l-a dat", a povestit Bianca Comanici in transmisiunea live de pe canalul ei de Youtube.