Prima zi de școală a adus emoții în viața Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav! Fiica celor doi, Sofia Natalia Slav, a început astăzi grădinița, iar această zi a fost plină de emoții!

Bianca Drăgușanu a declarat în cadrul emisiunii Teo Show că a avut mari ebătăi de cap în această dimineață. Alături de ea au fost, însă, Victor Slav și Alex Bodi.

„Am fost atât de entuziasmată. I-am explicat că trebuie să-și ia pantalonași... ea voia rochiță, i-am explicat situația, am convins-o. Am făcut ghizdănelul și am plecat cu Alex spre grădiniță unde ne-am întâlnit cu tati( n.r.- Victor Slav)”.

Blondina s-a despărțit fără scandal de bărbatul căruia i-a dăruit un copil, iar ei au rămas în relații foarte bune de dragul fiicei lor. Nu o dată cei doi foști soți și-au făcut apariția împreună în diverse ipostaze, iar el a mers de multe ori în vizită acasă la Bianca pentru a o vedea pe fiica lor. Actualul iubit, Alex Bodi, l-a cunoscut și el pe tatăl Sofiei și a spus de mai multe ori că i se pare normal ca diva să vorbească și să se vadă cu primul ei soț. Afaceristul din Mediaș are și el două fiice din relații anterioare și știe cât de important este ca un copil să îi aibă alături pe ambii părinți, chiar și atunci când ei nu mai formează un cuplu.

Bianca Drăgușanu a venit în emisiune însoțită de fiica lui Alex Bodi

Bianca Drăgușanu a apărut în emisiunea Teo Show alături de Selena, una dintre fiicele lui Alex Bodi. Pentru că tatăl și mama ei se ocupau de toate actele necesare pentru ca cea mică să inceapă grădinița, blondina a acceptat să aibă grijă de micuță. În plus, ea are o relație bună cu ambele fiice ale iubitului ei.

Micuța Selena va începe și ea grădinița mâine, iar ea și Sofia nu vor fi doar surori vitrege, ci și colege de grădiniță!

Bianca Drăguanu, primele declarații despre împăcarea cu Alex Bodi

„Eu acum am o stare foarte buna. Am trecut prin niste emotii, de la agonie la exactaz. Ma mai insel si eu in privinta omului, mai exista si chestii pe care le amplific eu pentru ca ma mai las influentata de alte persoane.... Sunt foarte fericita in postura in care sunt astazi. Orice s-ar intampla eu sunt cu zambetul pe buze. Sper, cum am mai zis si acum un an, doi ani, ca sper sa ne dea Dumnezeu intelepciunea sa luam cele mai bune decizii pentru noi si pentru copiii nostri”, a declarat Bianca Drăgușanu, în direct, la Teo Show.