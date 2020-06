Bianca Drăgușanu a făcut marele anunț: Urmează a treia căsnicie!

In articol:

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au despărțit definitiv după ce au încercat să mai ofere încă o șansă poveștii lor de iubire. În cadrul unei emisiuni televizate, vedeta a mărturisit că așteaptă și o a treia căsnicie.

„Urmează a treia căsnicie. Consider că au fost experiențe și fiecare om este trimis în viața ta să te învețe câte ceva. Prima mea căsătorie a fost o experiență minunată din care o am pe Sofia, iar a doua este irelevantă și nici nu se pune la socoteală. Nu avem niciun copil, nimic de împărțit. Nici măcar n-am despre ce să mai vorbesc. Cred că amintirile se vor înlocui cu alte amintiri. În viața mea se întâmplă lucruri atât de frumoase”, a mărturisit Bianca Drăgușanu.

Vedeta este convinsă că următoarea căsnicie o să fie cu noroc și că nu va mai repeta greșelile din trecut. Ea a mărturisit că se îndrăgostește foarte repede și trăiește fiecare clipă de parcă ar fi ultima.

„A treia o să fie cu noroc. Eu sunt o femeie care trăiește și există pentru dragoste. Mie mi place să fiu îndrăgostită. Când iubesc, eu sunt foarte pasională, nebună, sunt o copilă. În sufletul meu am 25. Am 38 de ani, dar îmi trăiesc viața de parcă mâine ar fi ultma zi. Contează și viitorul, dar cel apropiat. Am o intuiție foarte bună că ceea ce urmează în viața mea va fi ceva spectaculos (..) Detaliile fac diferența. Cu siguranță când voi fi pusă în fața faptului împlinit, va ști toată lumea. Am câteva greșeli pe care nu o să le mai repet. Cu siguranță omul care-mi va fi alături va fi ceea ce trebuie pentru mine”, a mai adăugat vedeta.

S-a aflat. De ce l-a părăsit, de fapt, Bianca Drăgușanu pe Alex Bodi? Nicio femeie nu merită așa ceva

Ies la iveală noi amănunte din spatele despărțirii dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi. Care este adevăratul motiv pentru care vedeta l-a părăsit pe afacerist?

După ce i-a trimis un buchet uriaș de trandafiri, pe care l-a ars, acum ies la iveală amănunte absolut impresionante din relația celor doi. Se pare că lui Bodi îi place să joace la mai multe capete, iar Bianca ar fi aflat și acesta ar fi adevăratul motiv al rupturii, scrie Playtech.

Imediat ce Bianca și-a făcut bagajele și a plecat din casa în care locuiau împreună, Bodi nu a stat prea mult pe gânduri și a luat primul avion spre Londra, acolo unde se află acum alături de Daria Radionova. Dar de ce a plecat Bianca de acasă? Este întrebarea care se află pe buzele tuturor. Ei bine, se pare că vedeta a descoperit mai multe mesaje compromițătoare în telefonul lui Bodi și nu ar fi suportat acest lucru.

