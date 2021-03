Bianca Drăgușanu a făcut pasul cel mare cu iubitul ei?! „Atunci când primesc răspuns de la soțul meu…”

In articol:

Bianca Drăgușanu face ce face și continuă să intre în atenția fanilor. Focoasa blondina a postat recent câteva InstaStory-uri care i-a pus pe gânduri pe internauți. Vedeta a dat de înțeles că s-ar fi căsătorit cu actualul iubit.

Postarea vine la circa trei luni de când Bianca a declarat în spațiul public că se gândește chiar să îmbrace rochia de mireasă pentru a treia oară. Și are de unde alege. Vedeta este proprietara unui atelier de rochii, inclusiv de cele de mireasă.

Bianca Drăgușanu[Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăguşanu și iubitul ei s-au căsătorit în mare secret?!

Vedeta a luat prin surprindere pe toată lumea cu ultimele postări de e rețelele de socializare. Bianca Drăgușanu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un om de afaceri din Capitală, iar lucrurile par să meargă din ce în ce mai bine între ei.

Luna trecut, în schimb, au cam fost probleme în paradis, care au dus la o scurtă separare, însă iubirea i-a readus împreună, iar acum șochează cu o postare pe Instagram. Blondina a încărcat un filmuleț, un TikTok mai exact în care o femeie pune într-o tigaie niște bilețele care servesc ca răspuns la întrebarea „ Atunci când primesc răspuns de la soțul meu… «Ce fac astăzi de mâncare?»”. Clipul se bucură de o imensă popularitate pe platformă și se pare că și Bianca Drăgușanu este în asentiment cu mesajul transmis în videoclip. Aceasta a declarat în urmă cu câteva luni că are gânduri serioase cu actualul ei iubit, iar vâzând postarea asta fanii s-au întrebat dacă nu cumva ce doi și-au dus relația la nivelul următor în mare secret.

InstaStory-urile Biancăi Drăgușanu[Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu: „ A treia oara va fi cu noroc”

La finalul lunii ianuarie, Bianca Drăgușanu, invitată în platoul emisiunii Teo Show, a făcut niște dezvăluiri incendiare. Focoasa blondină, abia întoarsă la acel moment din luxosul Maldive, unde a petrecut alături de iubitul ei, a mărturisit că este pregătită să facă pasul cel mare pentru a treia oară și s-a declarat convinsă că o să fie cu noroc.

„ Sunt fericită si starea mi-o induc singura. Ca mai exista cineva in viata mea care ma face fericita, asta e adevarat. Traiesc viata pe care o merit si pe care mi-am dorit intotdeauna. Sunt un om care face ce simte. Eu nu vreau sa vorbesc despre partenerul din viata mea, vrea sa vorbesc despre mine. Sunt implinita. Am un copil sanatos, o afacere care functioneaza și viata mea merge in directia in care trebuie.

Da, ma marit… cândva. A treia oara e cu noroc. Am avut o căsătorie fericită din care am un copil minunat, am avut o alta casatorie, iar acum e clar ca o sa ma marit. A treia oara va fi cu noroc. In sufletul meu imi era foarte dor să fiu linistita”, a explicat Bianca Drăgușanu, la Teo Show.