Bianca a primit un buchet imens de trandafiri de la Alex Bodi?

In articol:

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au decis să pună capăt din nou relației lor. Și-au mai dat încă o șansă, dar lucrurile dintre ei nu au funcționat. Afaceristul, deși este într-o relație cu rusoaica Daria Radionova, dă semne că se gândește în continuare la fosta lui soție.

După ce pe 1 iunie, Bianca Drăgușanu a ars un buchet de trandafiri, fanii s-au gândit imediat că a fost primit de la Alex Bodi. Diva s-a filmat în timp ce dădea foc bilețelului și apoi florilor, iar apoi a scris „the end (n.r. - sfârșitul)” în dreptul imaginilor, ceea ce a întărit convingerea fanilor că expeditorul era chiar fostul ei soț.

Citeste si: Criminalul care a incendiat o copilă de 17 ani, mesaj de adio cu o zi înainte de tragedie

Citeste si: Primele imagini de la locuința tinerei de 17 ani arsă de criminalul în serie eliberat condiționat! Vecinii sunt îngroziți

Citeste si: Cobra Tate, reținut pentru trafic de droguri și omor. Primele declarații despre scandal: „Vând mici, asta fac”

Se pare că Bianca a primit din nou un buchet imens de trandafiri de la „admiratorul ei secret”. Vineri, 12 iunie, vedeta a ajuns la mare pentru a petrece un weekend relaxant cu prietenele ei. Admiratorul blondinei a știu exact unde este cazată și i-a trimis un buchet imens de trandafiri roșii, alături de bilet cu mesajul: ”Apusul e întotdeana magic cu tine”. Bianca n-a fost deloc impresionată la vederea buchetului uriaș. ”Hmm, impresionant...”, a răspuns Bianca, pe un ton ironic.

Daria Radionova, iubita lui Alex Bodi, prima reacție după ce Bianca Drăgușanu a primit flori de la el: „Nu știe ce să mai facă pentru atenție”

Nu a durat mult până când cei care au urmărit îndeaproape povestea de dragoste plină de năbădăi dintre Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au contactat-o și pe Daria Radionova, actuala iubită a afaceristului, pentru a afla și părerea ei. „Știi ca Alex ii trimite flori Biancăi? Nu e o situație urâta pentru tine? Crezi ca meriți?”, a întrebat-o un urmăritor pe Daria Radionova printr-un mesaj publicat pe pagina ei de Instagram.

„🤣🤣🤣 He didn’t send her flowers. She doesn’t know what else to do to get our attention ☺️😜 (n.r. - El nu i-a trimis flori. Ea nu știe ce să mai facă pentru a primi atenție din partea noastră)”, a răspuns Daria Radionova, infirmând că Alex Bodi i-ar fi trimis flori fostei lui soții, Bianca Drăgușanu. (Citeste si: Bianca Drăgușanu s-a împăcat cu Victor Slav după despărțirea de Alex Bodi?! Cum s-a dat de gol)