Bianca Drăgușanu a rupt TikTok-ul în două! Cu ce personaj celebru a ales să aibă primul meci live?

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai urmărite și apreciate persoane publice. Aceasta a câștigat simpatia publicului prin sinceritatea și asumarea de care dă dovadă de fiecare dată, dar și faptul că a devenit, singură, pe cont propriu, o femeie de succes.

Bianca Drăgușanu, primul live pe TikTok

Nimeni nu se aștepta la asta, dar e adevărat! Bianca Drăgușanu este noul star al TikTok-ului! Zilele acestea a avut primul ei live, în care a și concurat în cadrul unui meci, împotriva unui celebru tiktoker. Este vorba despre Amarah, transsexualul care a făcut furori pe această aplicație. Amarah este de mult timp pe TikTok și a reușit să strângă o comunitate uriașă de fani, însă, cu toate acestea, nu a putut face față armatei Biancăi Drăgușanu.

Cele două au rezonat din prima, împrietenindu-se foarte frumos, ba chiar și-au promis că vor păstra legătura de azi înainte.

Bianca Drăgușanu o ajută pe Amarah să se opereze

Bianca, generoasă cum o știm, impresionată de aspectul frumos al tiktokerului i-a lansat o invitație la ea la atelier. Mai mult, pentru a o vedea fericită, i-a promis că o va ajuta să strângă bani pentru operațiile de schimbare de sex, ea fiind regina acestui domeniu.

Norocul a dat peste Amarah! Chiar dacă a pierdut în meciurile cu Bianca Drăgușanu pe TikTok, a câștigat ajutorul financiar din partea ei pentru operațiile care o vor ajuta să devină

femeie în adevăratul sens al cuvântului, dar și prietenia ei. La auzirea acestor vești, tiktokerul a fost copleșit de emoții și pur și simplu nu putea să creadă ce i se întâmplă.

"Să vii la mine la București să îți fac o rochie frumoasă, să faci poze. Ești foarte frumoasă, am văzut că faci poze foarte mișto și eu una te apreciez foarte tare. Cred că am de învățat foarte multe lucruri de la tine. (...) Te ajut eu să strângi bani pentru operațiile de schimbare de sex. Vrei? Căutăm doctori foarte buni și în România și în Turcia, o am prietenă pe Jessica Alvarez, care a fost Ken și acum e Barbie. Eu chiar am toate informațiile de care ai tu nevoie, pentru că eu sunt regina operațiilor estetice, știu totul despre asta. E prima oară când fac asta, nimic nu e întâmplător.", a spus Bianca Drăgușanu, pe live-ul cu Amarah, de pe TikTok.