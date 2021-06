Bianca Drăgușanu a spus adevărul despre relația cu fostul soț. Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi: "Eu știu pe cine iubesc..."

In articol:

Bianca Drăgușanu și-a deschis sufletul și a vorbit despre ultimele noutăți din viața sa. În ultima perioadă, s-a tot speculat faptul că aceasta ar fi într-o relație și că fostul ei soț nu îi dă pace.

A fost urmărită și chiar omul de afaceri insistă în continuare să se vadă și să vorbească cu aceasta.

Cu toate că fostul partener de viață al blondinei își dorește, cel mai probabil, o împăcare, aceasta nu este de aceeași părere și susține că nu mai există nimic între ei.

”Nu s-a schimbat nimic și nu se va schimba nimic. Nu cred că mai există o șansă sau vreo șansă vreodată de împăcare cu această persoană, din niciun punct de vedere. Cred că tot ce mi se întâmplă mie este o acțiune premeditată și chiar dacă întâmplarea din acea zi când ne-am întâlnit în trafic și eu eram cu mâna pe geam și s-a insinuat o întâmplare foarte romantică, nu a fost decât o coincidență. În acel moment el s-a activat în ceea ce mă privește, restul au fost întâlniri premeditate, dar eu nu aș vrea să vorbesc sau să acuz sau să fac declarații pe care nu le pot susține.” , a declarat Bianca Drăgușanu la Antena Stars.

Bianca Drăgușanu, adevărul despre relația cu fostul soț

La un moment dat, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a mers la un restaurant, acolo unde vedeta se afla cu fiica ei.

Bărbatul a tot încercat să vorbească cu această, însă fără succes. În momentul în care a observat că i cere să plece și nu schițează nimic, vedeta s-a ridicat de la masă și a plecat.

Bianca Drăgușanu[Sursa foto: Instagram]

”Nu au fost mai multe întâlniri, a fost această întâmplare în trafic și restul au fost premeditate. A treia întâlnire a fost la salon, a doua a fost la restaurant printr-o cunoștină comună, a încercat să mă convingă să-i acord o șansă să stăm de vorbă, pentru că avem lucruri de comunicat. Am respins tot timpul ideea că eu aș mai avea lucruri de clarificat cu această persoană, pentru că nu mai este nimic de clarificat. Eu am sunat la restaurant, am rezervat masă, am comandat de mâncare și în momentul în care a venit mâncarea a sosit el și s-a așezat la masă cu mine și fiica mea. A văzut că mă agit și i-am cerut să plece și nu a vrut și insista mereu să vorbim. M-am ridicat și am plecat”, a mai zis vedeta.

Tot ce își dorește la momentul actual vedeta este să fie lăsată în pace, pentru că nu vrea să mai repede greșelile făcute în trecut. Ba chiar mai mult, aceasta a adus în vorba și aducerea pe lume a celui de-al doilea copil, semn că are gânduri serioase pentru perioada următoare.

”Știu că au avut discuții și că a încercat o apropiere. Nu aș vrea să amestesc prezentul meu. Singurul meu regret este că am acceptat să vorbesc din nou cu el. Atâta timp cât lumea îl crede și pe el și că iubește, pe mine nu mă mai interesează. Eu știu pe cine iubesc și care este alegerea făcută. Eu îmi doresc să rămân o femeie echilibrată și să nu mai repet anumite greșeli pe care le-am tot repetat, vreau o familie frumoasă, un copil care sper să vină în curând și să fiu sănătoasă. Având în vedere situația creată și tot ceea ce face el… eu nu am văzut niciun om de afaceri în cancanuri cu fosta nevastă, dacă ești un șmecher adevărat. Dacă m-ar lăsa în pace, aș fi cea mai fericită femeie din lume. Nu ar avea cum să mai lămurească, l-am blocat peste tot, sper doar sa nu ne întâlnim prin aceleași locuri, dar Bucureștiul este mic. Sper să aibă decența și maturitatea unui bărbat adevărat care vrea să pară, dar nu prea îi iese, să evite lucrul ăsta. ”, a conchis vedeta.