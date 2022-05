Bianca Drăgușanu ar urma să-i dăruiască iubitului ei gemeni! Cine a dat-o de gol pe divă?

In articol:

Vestea că Bianca Drăgușanu este însărcinată ține de câteva zile primele pagini ale tabloidelor. Totul ar fi ieșit la iveală la petrecerea Burlacilor organizată de Florin Salam, acolo unde partenerul ei de viață a fost invitat.

Se pare că invitate ar fi fost și mai multe domnișoare, despre care a aflat și vedeta și s-a înfuriat. A intrat peste petrecăreți și ar fi scăpat porumbelul:Iar de atunci speculațiile, zvonurile, bârfele nu se mai opresc.

Până la acest moment, diva nu a vrut să comenteze atunci când a fost întrebată dacă este sau nu într-adevăr gravidă. Ei bine, iubitul ei afacerist a fost puțin mai darnic în declarații și a răspuns ferm: „Eu știu că, în acest moment, Bianca nu este însărcinată. Mai mult n-am de ce și ce să comentez”. Dar se pare că lucrurile ar sta, de fapt, total diferit, spun chiar surse apropiate de cuplu.

Bianca Drăgușanu, însărcinată cu gemeni?

Surse din anturajul Biancăi Drăgușanu și a iubitului ei fac dezvăluiri absolut incredibile despre sarcina divei.

Ei bine, conform Click.ro , vedeta de televiziune ar fi cheltuit o avere în Turcia, la clinicile de profil, pentru a se asigura că ea și iubitul ei vor avea un copil. În total, blondina ar fi făcut 4 inseminări, pentru care ea și omul de afaceri au scos din buzunar în jur de 100 de mii de euro, conform publicației menționate mai sus.

Se pare că cei doi ar fi avut noroc, iar vedeta ar fi rămas însărcinată, ba chiar apropiații celor doi spun că Bianca Drăgușanu ar urma să-i

fac nu un partener de joacă Sofiei, ci doi, căci ar fi însărcinată cu gemeni!

Ei bine, în urmă cu două zile s-a aflat și că aceasta ar fi la început se sarcină, motiv pentru care burtica de graviduță încă nu

se vede,

„De un an de zile se chinuie să rămână gravida. Au făcut deja câteva inseminări, dar nu s-au prins. Ea a urmat toate tratamentele specifice cu hormoni, injecții regulate, a trecut printr-o serie de transformări. El a fost cu ea de fiecare dată. Voiau copilul. Ar fi gravida în zece săptămâni”, au declarat surse din anturajul cuplului, pentru Click!.

Bianca Drăgușanu, achiziție uriașă, după ce s-a aflat că ar fi gravidă

Blondina se află în Dubai alături de fiica ei, însă nu doar pentru distracție. Se pare că vedeta de televiziune și-a achiziționat și un apartament într-o construcție de lux. Ea a dat toate detaliile cu lacrimi în ochi.

„Mi-am cumpărat un apartament în Dubai. Eu de-abia acum urmează să văd ce am cumpărat. Ei niciodată nu am făcut așa ceva, dar pentru că am încredere total în Mircea Brânzei, mi-am luat inima în dinți și am făcut această tranzacție legată la ochi. Să vedem dacă este conform așteptărilor mele. Vă țin la curent cu detaliile (...)

Simt nevoia să împărtășesc cu voi emoțiile pe care le trăiesc în clipa asta, datorită faptului că am avut niște zile pline de emoții și de fericire, pentru că sunt cu fiica mea pentru prima oară în Dubai, iar să pot retrăi experiența asta de prima oară, să vezi pentru prima oară și bucuria pe care o trăiește copilul meu atunci când vede pentru prima oară lucruri în jurul ei este imensă. Sunt copleșită de emoții acum, pentru că trec printr-o stare în care aș putea să zic că sunt mai sensibilă, cu toate că eu sunt o insensibilă, dar astăzi am un milion de lucruri pentru care să fiu emoționată, unul dintre ele este pentru că mi-am luat apartament”, a spus Bianca Drăgușanu la InstaStory.