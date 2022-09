Bianca Drăgușanu are planuri mari cu trupul ei! Vedeta vrea să devină Kim Kardashian de România: „Lucrez la asta”

In articol:

Bianca Drăgușanu s-a schimbat foarte mult în ultimii ani. Vedeta a apelat la mai multe operații estetice pentru a ajunge la imaginea pe care și-o dorește.

Chiar dacă întoarce capul multor bărbați și arată impecabil, vedeta pare totuși că își dorește să mai modifice câteva lucruri la trupul ei, astfel încât să arate ca celebra Kim Kardashian.

Bianca Drăgușanu vrea să își remodeleze trupul pentru a arăta ca o cunoscută vedetă internațională. [Sursa foto: Captură YouTube]

Bianca Drăgușanu vrea să arate precum Kim Kardashian

Invitată recent la un podcast, Bianca Drăgușanu spune că vrea să facă anumite modificări asupra trupului său.

Printre cele mai mari dorințe ale vedetei este să aibă forme mai proeminente, așa cum are și Kim Kardashian, una dintre cele mai cunoscute vedete la nivel internațional.

Chiar dacă pare că Kim este modelul ei în ceea ce privește aspectul trupului, există și aspecte din punct de vedere fizic ale vedetei internaționale care nu o încântă

deloc pe Drăgușanu.

De exemplu, Bianca nu și-ar dori sub nicio formă să aibă înălțimea lui Kim, pe care o consideră prea scundă. Vedeta crede că, pentru ca o femeie să fie cu adevărat frumoasă, trebuie să fie înaltă.

„De exemplu, Kim Kardashian. Eu cred că dacă ea ar fi fost o femeie mai înaltă, măcar cu 10-15 cm era mai mișto decât e, dar are niște forme pe care eu mi le doresc foarte mult și lucrez la asta. Doar că ea e foarte pitică așa. Mie mi se pare că dacă nu ești înaltă nu ești om! Nu mă face să zic lucruri care să… Eu sunt înaltă și îmi plac femeile înalte, dar asta nu înseamnă că am vreo problemă cu femeile care sunt scunde. Au și ele norocul lor că pot lua papainoage și pot părea înalte. Ai avantaje și dezavantaje. Fiind mică de înălțime ai multe avantaje. Mi se pare că femeile cu adevărat frumoase sunt cele înalte. De ce Miss Univers are peste 1.80m?”, a declarat recent Bianca Drăgușanu în cadrul unui podcast.