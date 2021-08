Bianca Drăgușanu aruncă bomba! De ce a ajuns la perfuzii în urmă cu o zi: „Poate sunt și eu însărcinată...”

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram] 17:05, aug 17, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

În urmă cu o zi, Bianca Drăgușanu și-a speriat fanii de pe rețelele de socializare, după ce s-a filmat pe patul de spital, în timp ce o asistentă îi punea o perfuzie și o supraveghea. Nu este niciun secret faptul că diva muncește peste măsură și se pare că organismul ei s-a resimțit.

Blondina și-a liniștit fanii spunând că nu este nimic grav, iar după ce va părăsi clinica privată, își va continua activitățile de zi cu zi.

„Cam așa stă situația la ora 03:20 (…) În caz că nu știați de mine sunt foarte bine și o să fiu și mai bine de atât, după asta o să-mi revin, mă duc la sală și îmi văd de activitățile mele zilnice”, spunea Bianca Drăgușani ieri, la InstaStory.

Imaginile postate de Bianca Drăgușanu ieri, din spital [Sursa foto: Instagram]

Dar se pare că vedeta a omis câteva detalii. Se pare că ceea ce a făcut-o de fapt să dea fuga la spital a fost faptul că a leșinat în baie. Ea a refuzat însă să rămână internată pentru alte analize și controale suplimentare și spune că își cunoaște foarte bine corpul și știe ce este cel mai bine pentru ea.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, o nouă escapadă! „Credeați că singură?!” Cine o însoțește

„Am simțit o stare de slăbiciune, am apucat să o chem pe mama, înainte să leșin în baie. Aveam tensiunea foarte mică, și am mers la o clinică privată, unde mi s-a făcut o perfuzie. Nu am stat internată, eu sunt cel mai bun doctor pentru mine, îmi cunosc organismul și știu de ce are nevoie.

Citeste si: Mileuri din macrame. Cât costă acum unul- bzi.ro

Iau vitamina C și magneziu și trebuie să mi fac și un anume regim alimentar, mai ales că eu am avut și un diabet, care trebuie ținut sub control.

Chiar și în ziua în care mi-a fost rău, am trecut pe la atelier, dar nu am putut sta prea mult. Trebuie să ajung și la sală, nu am mai fost de câteva zile. Sunt mult prea puternică, coprul îmi transmite asta. Eu și când nu mai pot, tot mai pot”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru impact.ro.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu este însărcinată?! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp pe Instagram

În urmă cu doar trei ore, diva a șocat pe toată lumea cu un anunț făcut pe rețelele de socializare.

Aflată alături de o prietenă însăcrinată la showroom-ul atelierului ei de rochii, Bianca Drăgușanu a aruncat bomba și a spus că poate și ea este gravidă, de vreme ce îi este în continuare rău și acuză că are stări de leșin similare cu cele de ieri, din cauza cărora a ajuns la perfuzii.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, pe mâinile medicilor! Vedeta a ajuns la perfuzii: „Cam așa stă situația”

”Poate sunt și eu embarazada (n.r însărcinată) că nu mai pot de cald și de rău, ieri am stat în perfuzii, iar azi am o stare de îmi vine să „leșinez” iar”, a declarat Bianca Drăgușanu la InstaStory, în urmă cu câteva ore.