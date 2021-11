Bianca Drăgușanu, atac dur la adresa lui Cătălin Măruță! De la ce a pornit totul: „E un pervers. Sunt total dezamagită, nu are scrupule”

In articol:

Bianca Drăgușanu a avut o atitudine tranșantă la adresa lui Cătălin Măruță, după ce a mers în calitate de invitată la el în emisiune.

Vedeta nu mai vrea nici în ruputul capului să audă de prezentatorul TV și a avut de spus numai vorbe grele despre modul în care acesta s-a comportat. De altfel, nu este pentru prima dată când Cătălin Măruță intră în scandalui cu vedete care i-au trecut pragul emisiunii. Antonia, Alex Velea, dar și Alexandra Stan au refuzat să mai aibă de aface cu prezentatorul TV și au lansat la adresa lui acuzații dure.

Bianca Drăgușanu a rămas cu un gust amar după ce a mers în emisiunea lui Cătălin Măruță

Bianca Drăgușanu spune că nu mai vrea să audă de Cătălin Măruță, după ce ultima apariție în emisiunea lui. Vedeta s-a supărat după ce a discutat cu producătorul TV ceva, iar prezentatorul TV a făcut total altceva. Blondina a mai dezvăluit că fusese deja fusese avertizată cu privire la modul în care acționează jurnalistul.

„E ultima oară când am fost în emisiunea lui. Fusesem anunțată că e un pervers. Una am stabilit înainte și alta a făcut. Vorbisem cu producătoarea despre ce va fi în emisiune. El a făcut cu totul altceva. Urmărește doar să te pună într-o lumină proastă, se gândește numai la el. Am fost benevol în emisiunea lui, deși eu foarte rar accept asta..Facerea de bine e…

Îl interesa de unde am eu banii. Păi eu am carte de muncă de la 18 ani. Mama a fost inspector la Inspectoratul muncii și a avut grijă să am carte de muncă. Am avut tot timpul bani, nu am depins de cineva. Sunt total dezamagită, nu are niciun fel de scrupule”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru playtech-impact.

Antonia: „ Există o diferență între abuz și dorința de a face audiență cu orice preț”

Nu doar Bianca Drăgușanu a plecat dezamăgită din emisiunea lui Cătălin Măruță. Antonia și Alex Velea s-au plâns pe rețelele de socializare de faptul că prezentatorul TV se folosește intens de numele lor pentru a-și face audiență și încearcă să-i pună într-o lumină proastă la televizor.

„Există o diferență între abuz și dorința de a face audiență cu orice preț. Obsesia domnului Măruță (mare îmbărligător de fel) de a menționa numele meu și al lui Alex cu orice prilej se transformă treptat într-o campanie de denigrare al numelui nostru. Este clar că el ne caută reacția, însă mai mult se face de râs”, spunea Antonia pe contul său de Instagram.