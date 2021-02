Bianca Drăgușanu, chemată de urgență la DIICOT Craiova. Vedeta a făcut noi dezvăluiri: ”Urmează să se complice puțin situația”

In articol:

Bianca Drăgușanu a fost chemată de urgență la DIICOT Craiova, în calitate de martor în dosarul în care este implicat fostul ei soț. Blondina a făcut declarații surprinzătoate pe rețelele de socializare, acolo unde i-a informat pe internauții care o urmăresc, că urmează să se întâlnească cu avocatul ei, pentru a discuta câteva aspecte.

Vedeta a mărturisit că lucrurile s-au complicat puțin și că are nevoie să se consulte cu avocatul ei. ”Sunt înconjurată de prieteni puțini, dar adevărați, iar acum mă duc să mă întâlnesc cu avocatul meu, pentru că urmează să se complice puțin situația și pentru că trebuie să aranjăm lucrurile în ordine”, a mărturisit Bianca Drăgușanu pe contul ei de Instagram.

Bianca Drăgușanu, declarații după ce a publicat imaginile șocante

Scandalul dintre Bianca Drăgușanu și fostul ei partener de viață a luat amploare în ultima perioadă, după ce ambii au scos la iveală imagini și filmări halucinante de pe vremea când încă formau un cuplu.

Inițial, blondina a postat imaginile cu ea snopită în bătaie, iar mai apoi lucrurile au degenerat.

„Aseară am avut ceva remușcări în urma postărilor pentru că nu îmi doream deloc să mă revăd în ipostaza aceea. Faza e ca am primit foarte multe mesaje pozitive de la oameni care mă iubesc și m-au felicitat că am avut curajul să îmi asum această parte a vieții mele, care nu a fost una deloc plăcută. Între timp s-au schimbat niște lucruri. Eu știam că din momentul în care voi posta aceste lucruri e ca și cum am deschis o cutie a Pandorei și în urma postărilor mele voi primi și răspunsul”, spunea Bianca Drăgușanu, acum ceva timp.

