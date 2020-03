Lovitură de teatru anunțată în lumea mondenă! Bianca Drăgușanu s-a împăcat cu Alex Bodi, după un divorț cu scandal, în care, cel puțin omul de afaceri, și-a spălat foarte mult rufele în public, mai mult, s-a ajuns și la violențe, lăsate cu ordin de restricție de cinci zile!

Joi, la Teo Show , Bianca și Bodi au apărut împreună, și chiar au vorbit de un nou mariaj! ”a mărturisit Bianca Drăgușanu, completată de Bodi, care a recunoscut că el a făcut primul pas spre împăcare. Bianca a acceptat cu o singură condiție, să semneze un contract de confidențialitate.

„Încă sunt supărată pe el. N-am fost noi împotriva lumii, am fost unul împotriva celuilalt”, a declarat fosta prezentatoare TV, referindu-se la poza pe care fostul ei soț a postat-o de curând pe Instagram.

Pe de altă parte însă, dacă acum lucrurile stau cât de cât bine în controversatul cuplu, înainte de marea revenire la o legătură amoroasă, imediat după divorț, Bianca Drăgușanu a recunoscut că a fost vulnerabilă și naivă în relația cu Alex Bodi! Așa se explică, poate, și împăcarea rapidă, la nici o lună de la semnarea actelor de separare la notar.

”Sunt mai vulnerabilă atunci când mă îndrăgostesc, sunt mai naivă, sunt mai toantă așa..Iar el a profitat de lucrul acesta. Eu sunt foarte împăcată cu mine și consider că am făcut tot ce-i mai bine și mai bun, și am dat tot ce-i mai bun în relația asta, i-am demonstrat că sunt o femeie care merită. Dar mie nu îmi plac schimbările astea de comportament și de atitudine de la o oră la alta, mi se par foarte periculoase, dăunătoare și chiar mă sperie. Tocmai de aceea, vreau să mă retrag demnă din viața. A fost bărbatul vieții mele”, a comentat Bianca într-un live exclusiv la WOWbiz.ro

Atunci, Bianca Drăgușanu a recunoscut că a fost vulnerabilă și naivă în relația cu Alex Bodi, dar simțea că relația lor nu s-a sfârșit. ”Eu l-am respectat, eu l-am iubit, eu consider că am dat tot ce-i mai bun în acastă relație. Nimic nu este permanent în viață, poate ce simt eu acum, o să îmi treacă, poate și frustrarea lui și atitudine agresivă, fiindcă ea există și este evidentă, o să treacă, pentru că eu nu i-am greșit cu nimic, sper să înțeleagă anumite lucruri, sper să treacă la nivelul următor. Nu are ce să-mi reproșeze, nici eu nu vreau să îi reproșez ceva, deși aș avea multe de spus și efectiv îmi doresc să mă uite repede. Nimic nu este permanent în viața noastră, stările acestea sunt trecătoare, ceea ce simt acum, cu siguranță, nu voi mai simți mâine, peste o lună, sau peste două. Cu siguranță, urmează să mi se întâmple lucruri foarte frumoase, fiindcă eu sunt un om extrem de pozitiv și foarte corect, și am să fac exact lucrurile care îmi plac. Nu am nicio datorie la nimeni, nu datorez nicio explicație la nimeni. Vina nu este a lui, ci a mea, în proporție de 90%, pentru că am avut nebuneala să cred că totul va fi perfevt între noi. noi doi am avut o relaîie unică, fiindcă eram asemănători, aveam o telepatie și puteam să comunicăm dincolo de cuvinte. Noi doi,cu siguranță, nu ne-am spus ultimul cuvânt”, a conchis Bianca la WOWbiz.ro