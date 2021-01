Bianca Drăgușanu, declarații bombă după ce s-a aflat că iubește din nou: ”Da, mă mărit! A treia oară e cu noroc”

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai iubite vedete din showbiz-ul românesc. Recent, s-a aflat faptul că frumoasa blondină iubește din nou și că este mai fericită ca niciodată. Bianca a plecat într-o vacanță de vis alături de noul ei iubit, de care spune că o face fericită. Invitată la Teo Show, fosta prezentatoare TV a povestit cum a decurs perioada petrecută în Dubai cu prietenele, dar și vacanța din Maldive alături de cel care i-a

furat inima.

Vedeta a mărturisit că, în momentul de față, viața ei este exact așa cum și-a dorit mereu. ”Viata mea este frumoasă si roz, asa cum mi-am dorit-o si asa cum o merit. În momentul de fata chiar cred ca traiesc cea mai frumoasa perioada a vietii mele, din toate punctele de vedere. Eu imi permit orice fel de vacanta si am fost singura in Dubai in vacanta. De acolo am plecat cu cineva in Maldive.

În Dubai eu tot am incercat sa o conving pe Ramona sa mearga cu mine în Maldive si apoi am ajuns cu el in Maldive. Dar nu mă las usor, aparentele însală. Mi se intampla exact ce imi doresc sa mi se intample si sunt fericita, nu-mi gasesc cuvintele sa ma exprim. De obicei oamenii care sunt fericiti nu isi doresc sa isi expuna fericirea”,a spus Bianca Drăgușanu la Teo Show.

Bianca Drăgușanu aruncă bomba: ”Mă mărit”

Fosta soție a lui Victor Slav a făcut dezvăluiri senzaționale din viața personală, mărturisind și faptul că are planuri de nuntă. Bianca Drăgușanu a explicat că se va mărita, la un moment dat, iar a treia oară va fi cu noroc.

”Sunt unii care arata si se bat cu pumnul in piept ca sunt fericiti si de fapt e la fentă si sunt unii care se iubesc si sunt fericiti si nu vor sa se expuna. Sunt fericită si starea mi-o induc singura. Ca mai exista cineva in viata mea care ma face fericita, asta e adevarat. Traiesc viata pe care o merit si pe care mi-am dorit intotdeauna. Sunt un om care face ce simte. Eu nu vreau sa vorbesc despre partenerul din viata mea, vrea sa vorbesc despre mine. Sunt implinita. Am un copil sanatos, o afacere care functioneaza și viata mea merge in directia in care trebuie.

Da, ma marit… cândva. A treia oara e cu noroc. Am avut o căsătorie fericită din care am un copil minunat, am avut o alta casatorie, iar acum e clar ca o sa ma marit. A treia oara va fi cu noroc. In sufletul meu imi era foarte dor să fiu linistita”,a explicat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Blondina a dezvăluit secretul relației perfecte, spunând că atâta timp cât bărbatul din viața ei o va trata ca o regină, toate lucrurile vor fi frumoase între ei.

”În momentul in care acel barbat va sti sa ma potoleasca, ca eu sunt ca un calut salbatic, voi iubi sa ma trezesc lângă el și voi sti ca este alesul. Imi doresc liniste, tanjesc dupa linistea asta, dupa familia, dupa Craciunul cu multii copii la masa, cu bunici. Par foarte zvapaiata si agitata, dar pot fi potolita prin iubire. Sunt complicata, dar sunt misto. Atat timp cat barbatul din viata mea ma face sa ma simt o regina si imi pune lumea la picioare, nu va exista nicio problema in relatia cu mine. Cât timp exista respect, loialitate, fidelitate, avem ingredientele pentru o relatie perfecta”, a adăugat vedeta.

Bianca Drăgușanu recunoaște că este o persoană foarte complicată, dar cu care nu ai cum să te plictisești. ”Partea misto la mine este ca sunt o persoana cu care nu ai cum sa te plictisesti, intr-un loc in care teoretic si practic oricine s-ar fi plictisit. Sunt atat de expansiva, incat nu ai cum sa te plictisesti. Pentru viitorul meu sot, centrul universului meu voi fi eu. Ori sunt eu regina si ma iubesti si ma pui acolo unde imi e locul… Daca nu faci cum zic eu, nu e ce trebuie. Daca nu e cum vreau eu, mai bine raman singura”,a mai spus Bianca Drăgușanu.