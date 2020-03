Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au divorțat cu scandal, marțea trecută, iar de atunci, și-au tot spălat rufele murdare în public. Mai mult decât atât, cei doi foști soți au ajuns și la Poliție, acolo unde vedeta a cerut un ordin de restricție pentru cel care i-a fost partener de viață în acte aproape șapte luni.

Alex Bodi, afirmație șoc! ”Am găsit-o la 7 dimineața pe jos”

Supărat, Alex Bodi a decis de la ieșirea de la Poliție să dea toate cărțile pe față, astfel că, aseară, pe adresa lui de socialiazare a prezentat imagini în care a lăsat să se înțeleagă că Bianca Drăgușanu ar fi vrut să facă un gest necugetat prin luarea de pastile cu pumnul. Era de fapt un moment anunțat public încă din emisiunea lui Teo de joi, atunci când a vorbit pe larg despre acest subiect, într-o intervenție telefonică. Citeste si: Reacția lui Victor Slav după ce Bianca Drăgușanu a divorțat de Alex Bodi. Ce mesaj a transmis?

”Am găsit-o la 7 dimineața pe jos, eu am venit din oraș cu un prieten de al nostru comun și doamna era întinsă pe jos”, a spus afaceristul la Teo Show, ca apoi, câteva zile mai tîrziu, să arate și imaginile.

Nu m-as fi așteptat vreodată să fiu șantajată”

Alex Bodi a filmat sertarul în care Bianca își ține medicamentele și în care avea câteva zeci de cutii de medicamente, unele dintre ele cunoscute pentru faptul că dau dependență, dar și calmante și pastile care ar fi ajutat-o pe Bianca Drăgușanu să adoarmă.spunea Alex Bodi pe filmarea făcută în casa vedetei Bianca Drăgușanu în seara în care a găsit-o întinsă pe jos, lângă pat.

De partea cealaltă, în premieră pentru WOWbiz.ro, Bianca Drăgușanu și-a spus și partea ei de adevăr în această poveste. ”Nu m-as fi așteptat vreodată să fiu șantajată cu niște lucruri din bucătăria noastră, mi-am dorit pe cât posibil să evit să îmi spăl rufele în public și mi-aș fi dorit să trec peste acest divorț cu demnitate și cu respect față de relația care tocmai s-a încheiat. Eu doar am ripostat venind la o emisiunea lui Teo la niște lucruri pe care Alex nu le-a creionat așa cum trebuie, iar de acolo, m-am simțit șantajată.

Faptul că soțul meu, omul cu care am trăit și cu care mi-am dorit o familie, m-a filmat în ipostaze la care nu m-aș fi gândit vreodată este ceva de neimaginat și arată cu adevărat ce caracter are. Din ce motiv o filmezi pe soția ta în niște ipostaze în care îi este rău sau a leșinat, s-a lovit la cap sau are Doamne ferește ceva? Tu în loc să o ajuți, îi iei telefonul și o filmezi. Primul lucru pe care îl faci, trebuie să vezi că este bine.

, a comentat Bianca într-un live exclusiv la WOWbiz.ro!



Bianca Drăgușanu a vorbit despre medicamenteleluate pentru de sinucidere. ”Am adormit lângă pat, așa este, dar el exagerează. Nu contează contextul în care eu am fost, indiferent ce s-ar fi întâmplat, pe mine nu mă mai compromite nimic, tot ce m-a compromis în viața asta a fost relația cu Alex, puteam să iau zece tuburi de pastile și să fac ce vreau eu, consider că nu mi-am pus viața în pericol. dacă acesta este bărbatul care spune lucrurile acestea despre mine la televizor, care mă filmează și face și alte afirmații este mai mult decât suficient că am stat într-o relație care nu mă caracterizează. Că a fost o pastilă, că au fost zece, că au fost 20 este problema mea, și probabil și problema lui, fiindcă nu am luat o pastilă de somn să adorm că eram fericită. El mi-a luat atunci telefonul, cu parola mea, unde aveam toată viața mea, cardurile, parolele de la telefon, a zis că îmi șterge Instagramul, acolo unde eu am un milion de urmăritori și câștig bani. Nu ți se pare că este șantaj. Păi normal, că în acel moment, strânsă cu ușa, normal că am luat niște pastile să dorm,fiindcă nu știam ce să fac. Am rămas singură în casă fără telefon, ce să fac? Și omul a venit dimineața și m-a găsit întinsă pe jos. Nu este urât că vin eu să povestesc asta acum, nu compromit eu viața...Copilul meu ar trebui să fie teoretic și practic mândru de mine, cum o să se uite peste doi-trei ani la televizor și ce o să spună când o să mă vadă pe mine făcând afirmațiile astea, acelea că soțul meu m-a filmat pe mine într-un context care mă compromite! Serios...Nu am exagerat atunci! Eu iau pastile de somn din când în când, atunci când efectiv sunt supărată sau sunt foarte agitată. E problema mea de ce iau pastile și cîte iau, da? Normal că nu am vrut să îmi fac rău! Dacă eu a doua zi, pot să-mi desfășor activitatea de la ora 9.00 la 21.00, înseamnă că sunt un om totuși care nu abuzează de nimic. Nu beau alcool, nu fumez, nu am vicii, nu am tentative de astea...așa. Am o afacere de condus, sunt implicată în foarte multe proiecte, ceea ce se întâmplă acum mă comromite foarte tare și îmi pare rău că sunt pusă în ipostaza în care tot eu trebuie să mă justific, să mă justific! De ce? În fața cui? În fața unui om cu care eu am trăit în casă și în care trebuia să am avut o încredere deplină”, a declarat Bianca și la Teo Show.