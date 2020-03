Cum era de așteptat, după ultimele evenimente din cuplu, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi și-au încheiat mariajul, la doar șapte luni de la căsătorie. Amândoi s-au prezentat pe data de 10 martie, la notar, unde au semnat actele de divorț, dar nu fără scandal. Nu a fost o surpriză, căci doar așa ne-au obișnuit pe întreaga perioadă a relației lor.

Frumoasa blondină și bărbatul cu care a fost măritată au fost protagonișii unui scene în toată regula, atunci când, la un moment dat, vedeta a ieșit le geam și a cerut ajutor...„Sunați la 112! Sunați la 112!”, apoi un telefon a zburat pe fereastră. Citeste si: Reacția lui Victor Slav după ce Bianca Drăgușanu a divorțat de Alex Bodi. Ce mesaj a transmis?

Alex Bodi și Daria Radionova, ”pură coincidentă”?

După ce a ieșit de la notar, Bianca Drăgușanu era vizibil afectată și singura ei declarație a fost aceea că...Nu același lucru s-a întâmplat în schimb a doua zi, atunci când fosta prezentatoare TV a spus clar, într-un live exclusiv la WOWbiz.ro, că nu mai putea sta lângă un om”.

După divorț, a venit și bomba! Jurnaliștii de la cancan.ro au prezentat informația conform căreia, Alex Bodi ar fi ”tradus-o” pe fosta prezentatoare TV cu o rusoaică extrem de sexy care trăiește la Londra

Tot întâmplător, la scurt timp după excursia din Monaco, la secțiunea ”followers” pe pafgina de instagram a Dariei rodionova au apărut și prietenii care l-au însoțit pe fostul soț al Biancăi Drăgușanu, printre ei numărându-se și Josip”, a menționat cancan.ro. Citeste si: Bianca Drăgușanu a ascuns această informație! A încercat să se sinucidă? „Am găsit-o pe jos la 6 dimineața!”

Am plâns de atâtea ori și am suferit”

În mod ciudat, vedeta nu a fost surprinsă de apariția în peisaj a Dariei Radionova. Mai mult decât atât, în premieră pentru WOWbiz.ro, Bianca Drăgușanu a spus totul despre rusoaica lui Alex Bodi! ”Știam, nu m-a mirat deloc. Am aflat de când a pus piciorul la Monaco de această femeie. Nu este însă singura cu care m-a înșelat! Am plâns de atâtea ori și am suferit, încât, acum, vreau să închid ochii și să nu mă mai gânesc la nimic. Oricum,nici nu îmi mai pasă”, a conchis Bianca pentru WOWbiz.ro